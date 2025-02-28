Компания Bitė получила штраф в размере 90 000 евро за вводящую в заблуждение рекламу

„ГСЗПП установила, что реклама создавала неверное впечатление, будто связь 5G ЗАО Bitė Lietuva действует по всей Литве, но на деле она охватывает ограниченную территорию. (…) Среднестатистический потребитель рекламы мог подумать, что связь Bitė 5G самая быстрая в Литве, но исследование показало, что даже в крупных городах связь конкурентов лучше“, – указали представители ГСЗПП.
Расследование было начато после поступления жалобы Telia Lietuva, в которой было сказано, что заявления конкурента не отвечают реальности.
По оценке Службы регулирования связи (СРС), Bitė Lietuva выбрала благоприятную для себя стратегию коммуникации, однако не учла существенные факторы, такие как число замеров, география и покрытие территории.
С учетом масштабов распространения рекламы, продолжительности ее распространения, влияния на потребителей и других обстоятельств, ГСЗПП vartotojams bei kitas aplinkybes, VVTAT bendrovei baudą skyrė už Reklamos įstatymo pažeidimą.
Nutarimas per 30 kalendorinių dienų gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
VVTAT primena, kad reklama turi būti ne tik teisinga, bet ir išsami, o vartotojai turi gauti objektyvią informaciją, kuri neapgauna ir nekuria klaidingų lūkesčių.