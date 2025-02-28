Компания Bitė получила штраф в размере 90 000 евро за вводящую в заблуждение рекламу

„ГСЗПП установила, что реклама создавала неверное впечатление, будто связь 5G ЗАО Bitė Lietuva действует по всей Литве, но на деле она охватывает ограниченную территорию. (…) Среднестатистический потребитель рекламы мог подумать, что связь Bitė 5G самая быстрая в Литве, но исследование показало, что даже в крупных городах связь конкурентов лучше“, – указали представители ГСЗПП.

Расследование было начато после поступления жалобы Telia Lietuva, в которой было сказано, что заявления конкурента не отвечают реальности.