Компания Barbora повышает цены на доставку

Цель изменений – лучше приспособиться к меняющимся привычкам покупателей, поскольку все больше людей делают заказы раз в неделю. Кроме того, хотят быть гибче в отношении клиентов, которые покупают меньше товаров.

Представитель Barborа Индре Вайгине сказала, что изменения связаны с ценами на доставку, которые будут зависеть от города и времени доставки

В Вильнюсе, Каунасе, Паланге и Неринге стандартная цена будет 2,49 евро, в часы пик – 3,49 евро.

В Клайпеде и небольших городах стандартная цена будет 1,49 евро, а в пиковые часы – 2,49 евро.

Клиенты, заказывающие больше чем на 69,99 евро, будут получать заказ бесплатно.

Другое изменение – снижена минимальная сумма заказа.