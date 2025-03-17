2025.03.17 12:53

Компания Barbora повышает цены на доставку

 
ru.DELFI.lt
Barbora
Barbora
ФОТО: VIDAS CERNIAUSKAS | Bendrovės archyvas

Компания Barbora сообщает, что с 17 марта меняются цены на доставку.

Цель изменений – лучше приспособиться к меняющимся привычкам покупателей, поскольку все больше людей делают заказы раз в неделю. Кроме того, хотят быть гибче в отношении клиентов, которые покупают меньше товаров.

Представитель Barborа Индре Вайгине сказала, что изменения связаны с ценами на доставку, которые будут зависеть от города и времени доставки

В Вильнюсе, Каунасе, Паланге и Неринге стандартная цена будет 2,49 евро, в часы пик – 3,49 евро.

В Клайпеде и небольших городах стандартная цена будет 1,49 евро, а в пиковые часы – 2,49 евро.

Клиенты, заказывающие больше чем на 69,99 евро, будут получать заказ бесплатно.

Другое изменение – снижена минимальная сумма заказа.

Отныне можно делать заказ на сумму от 19,99 евро, однако, если общая сумма заказа меньше 39,99 евро, будет применяться налог на небольшой заказ в размере 4 евро.

Плата за упаковку будет зависеть от суммы заказа и составит 1,19-2,38 евро.

Как и прежде, жители Вильнюса и Каунаса могут выбирать услугу Priority, тогда покупки они получат в течение не более двух часов. Стоимость этой услуги – 5,49 евро.

„В последнее время мы видим, что меняются привычки жителей, все больше клиентов выбирают одну доставку в неделю, заказывают много, поэтому мы откликаемся на эту тенденцию и предлагаем удобные решения. Мы также не отрицаем, что изменения вызваны и ростом расходов на деятельность“, – сказала Вайгине.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии