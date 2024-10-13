Компания, арендующая автомобили, сняла со счета клиента почти 1000 евро

Читатель портала Римантас (настоящее имя редакции известно) арендовал машину в компании Panek, которая на вопросы портала Delfi отвечать не захотела. Если ее представители все же пришлют комментарий, портал им поделится.
Римантас в 2023 году подписал два договора о краткосрочной аренде автомобиля – в январе и в апреле. Мужчина прилетел из Испании и взял машину в аренду недалеко от Каунасского аэропорта.
„Аренда обошлась мне в 250 евро, а затем сняли 950 евро „за штрафы“. И таких жалоб в Службе по защите прав потребителей - десятки. С помощью адвоката и Службы по защите прав потребителей мне удалось вернуть деньги и расходы на услуги адвоката“, – рассказал читатель.
По его словам, в марте 2023 года компания без предупреждения сняла с его счета 425 евро, а 30 мая – 550 евро. В первом случае деньги сняли за горючее и услуги химчистки, а во втором – за чистку и превышение скорости.
„Там были пятна, которые видимо не отмыли и приписали их появление мне. Поскольку я брал машину вечером, было темно, я салон не фотографировал. Только посмотрел договор, а там - масса штрафов, я сделал видео машины снаружи. Видимо они видели, что я не сделал видео салона.
Потом я узнал, что я не первый обратился с такими жалобами в Службу по защите прав потребителей“, – сказал он.
„Там есть GPS, оборудование для слежки, мне даже дали отчет, в котором сказано, что я превысил скорость на конкретных участках дороги и пригрозили, что передадут информацию в полицию, если я буду предъявлять претензии. Они так написали, мы использовали их письмо. У них нет такого права прикрываться полицией“, – сказал собеседник.
Он заметил, что деньги со счета смогли снять, поскольку за услугу можно расплатиться только банковской картой: а если карта дебетовая, надо купить страховки.
„Если у тебя кредитка, они сразу резервируют какую-то сумму как страховку. Если карта дебетовая, ты должен делать страховку“, – рассказал Римантас.
Он сказал, что обратился в Государственную службу по защите прав потребителей, несмотря на то, что ему вернули деньги.
Служба подтвердила Delfi, что компания согласилась рассмотреть спор мирно и вернула клиенту 975евро, а также 400 евро расходов на адвоката. Поэтому процедура была остановлена.
Однако в среду служба сообщила, что назначила компании Panek штраф в размере 10 341 евро. Она не подтвердила Delfi. какова причина разбирательства.
Служба оценила действия Panek как агрессивную коммерцию.
Постановление в течение 30 дней может быть обжаловано в суде.
Департамент полиции указал, что компании (юридические лица) не могут привлекать клиентов к административной ответственности за превышение скорости.
Литовские аэропорты указали Delfi, что Panek не является их партнером.
„С компанией Panek ни у одного аэропорта нет договора. Эта компания не является нашим официальным партнером с 2021 года. Мы призываем клиентов обращаться в компании из утвержденного аэропортами списка“, – сказал представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас.
На компанию Panek в 2024 году клиенты подали около 40 жалоб.