2024.11.05 07:04

Компания Apple покупает созданную литовцами Pixelmator

 
ru.DELFI.lt
„Pixelmator Team“ biuras
„Pixelmator Team“ biuras
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Созданная литовцами Саулюсом и Айдасом Дайлидесами в 2007 г. компания Pixelmator Team сообщила о том, что присоединится к американской компании Apple.

Delfi ранее сообщал, что компания ИТ Pixelmator Team успешно закрепилась на рынке и создала уникальную программу для редактирования фотографий для пользователей гаджетов Apple. В первый месяц компания Pixelmator заработала миллион и получила приз за лучшее приложение App Store.

В минувшую пятницу компания Pixelmator сообщила о планах присоединения к Apple.

Сообщается о подписании соглашения продаже компании Apple, если сделку одобрят контролирующие ведомства. Отмечается, что пока в приложениях Pixelmator Pro, Pixelmator for iOS и Photomator никаких существенных изменений не будет.

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