Компания Apple покупает созданную литовцами Pixelmator

Delfi ранее сообщал, что компания ИТ Pixelmator Team успешно закрепилась на рынке и создала уникальную программу для редактирования фотографий для пользователей гаджетов Apple. В первый месяц компания Pixelmator заработала миллион и получила приз за лучшее приложение App Store.
В минувшую пятницу компания Pixelmator сообщила о планах присоединения к Apple.
Сообщается о подписании соглашения продаже компании Apple, если сделку одобрят контролирующие ведомства. Отмечается, что пока в приложениях Pixelmator Pro, Pixelmator for iOS и Photomator никаких существенных изменений не будет.
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