Компания Apple покупает созданную литовцами Pixelmator

Delfi ранее сообщал, что компания ИТ Pixelmator Team успешно закрепилась на рынке и создала уникальную программу для редактирования фотографий для пользователей гаджетов Apple. В первый месяц компания Pixelmator заработала миллион и получила приз за лучшее приложение App Store.

В минувшую пятницу компания Pixelmator сообщила о планах присоединения к Apple.