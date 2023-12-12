Компания airBaltic: число пассажиров в Вильнюсе растет, как на дрожжах

"Мы рады видеть, что в ноябре этого года, по сравнению с данными за тот же месяц прошлого года количество людей, выбирающих airBaltic по-прежнему растет. Недавно мы представили 13 новых маршрутов, нынешнее число маршрутов - самое большое число зимних маршрутов, какое airBaltic когда-либо предлагала. Поэтому мы видим оживленный интерес и предоставляем пассажирам широкий выбор", – сказал президент и гендиректор airBaltic Мартин Гаусс.
В этом году airBaltic в Литве уже перевезла больше 0,5 млн. пассажиров – 574 600.