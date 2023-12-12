Компания airBaltic: число пассажиров в Вильнюсе растет, как на дрожжах

В ноябре 2023 г. латвийская авиакомпания airBaltic в Литве перевезла 49 400 пассажиров, это на 31% больше, чем за тот же период прошлого года. С началом зимнего сезона, количество путешественников обычно снижается, но пока все показатели остаются стабильными. В ноябре airBaltic осуществила 588 полетов, на 37% больше, чем в ноябре 2022 г., пишет портал madeinvilnius.lt.