Компании LTG Cargo предоставлен кредит в 36 млн евро

Ожидается, что полученные средства будут направлены на инвестиционный проект, который включает приобретение 500 новых вагонов-хопперов для перевозки зерна. Это, по мнению компании, позволит удовлетворить растущие потребности рынка перевозок зерна.
„Расширенный парк вагонов позволяет компании увеличить объемы железнодорожных перевозок зерна — это более устойчивый способ перевозки грузов, чем автотранспортом, поэтому подобные проекты — это инвестиции в более устойчивое и передовое будущее всей страны“, – цитируется в сообщении руководитель отдела бизнес-клиентов литовского филиала OP Corporate Bank Гедрюс Дзенкаускас.
По данным компании, в Литве в зависимости от урожая в год выращивают около 6 млн тонн зерна, а спрос на зерно в мире растет. На сегодняшний день доля железнодорожных перевозок зерна составляет чуть более 40 проц.
„Мы планировали довести количество зерновых культур, перевозимых железнодорожным транспортом внутри страны, до 60 проц. общего количества перевозок зерна. Поэтому приобретенные новые вагоны позволят последовательно наращивать объемы перевозок зерновых культур“, – сказала генеральный директор LTG Cargo Эгле Шиме.
Сообщается, что почти половина новых вагонов прибыла в Литву в прошлом году, а некоторые из них уже перевозят эту сельскохозяйственную продукцию по Литве. Инвестиционный проект, реализуемый за счет заемных средств, планируется завершить в первой половине текущего года, после того как последний из приобретенных вагонов будет поставлен на учет в Европейском реестре транспортных средств.