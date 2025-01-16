Компании LTG Cargo предоставлен кредит в 36 млн евро

Сообщается, что почти половина новых вагонов прибыла в Литву в прошлом году, а некоторые из них уже перевозят эту сельскохозяйственную продукцию по Литве. Инвестиционный проект, реализуемый за счет заемных средств, планируется завершить в первой половине текущего года, после того как последний из приобретенных вагонов будет поставлен на учет в Европейском реестре транспортных средств.