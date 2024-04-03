"(Рассмотрим) анализ экономического развития и использование парламентских средств, точнее, как государственные учреждения используют средства на канцтовары и другие мелкие расходы. (...) Это наши ежегодные обсуждения", – сообщил Elta перед заседанием председатель комитета Зигмантас Бальчитис.

Комиссия рассмотрит использование средств госслужащих на выплату премий, представительские расходы, транспорт, командировки, повышение квалификации, экспертов и заработную плату.

Также будут обсуждаться причины, по которым некоторые компании становятся банкротами, несмотря на оказываемую Invega финансовую поддержку.