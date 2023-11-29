Комитет Сейма: cо следующего года повысятся зарплаты сотрудников бюджетных учреждений

По данным парламентского Комитета по социальным делам и труду, зарплата учителей, специалистов по поддержке образования, воспитателей, концертмейстеров, аккомпаниаторов и других специалистов по поддержке школьников с 1 января следующего года должна увеличиться на 10%, а с сентября – еще на 10%.