Количество несчастных случаев на производстве в этом году сократилось

По данным агентства, в этом году поступило 8 сообщений о несчастных случаях на производстве со смертельным исходом, 4 работника погибли в результате дорожно-транспортных происшествий на производстве, а здоровью 5 работников бы причинен серьезный вред. В первом полугодии 2023 г. в результате дорожно-транспортных происшествий на производстве погибли 4 работника, здоровью 5 работников бы причинен серьезный вред, также поступило 9 сообщений о несчастных случаях на производстве со смертельным исходом.
Количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в первом полугодии 2024 г., по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сократилось на 1 случай (или на 11%), а количество тяжелых случаев сократилось на 4 случая (или на 7%).
По степени опасности несчастных случаев на производстве можно выделить складские, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, а также строительные, лесоперерабатывающие и связанные с ними работы, лесозаготовки, обслуживание технических средств и сельскохозяйственные работы.
По данным агентства, причинами несчастных случаев стали недостаточный внутренний контроль безопасности работников, ненадлежащая оценка рисков, ненадлежащая организация труда или оборудования рабочих мест. Кроме того, во многих случаях сами работники не соблюдали правила техники безопасности и гигиены труда, поскольку не были достаточно проинструктированы и обучены.
Коэффициент частоты тяжелых несчастных случаев на производстве без учета дорожно-транспортных происшествий (количество несчастных случаев на производстве на 100 000 работников) в первом полугодии 2024 г. составил 3,9, а со смертельным исходом –0,6. Оценки этого показателя за тот же период 2023 г. составили 4,0 и 0,7 соответственно.