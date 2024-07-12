Количество несчастных случаев на производстве в этом году сократилось

По данным агентства, в этом году поступило 8 сообщений о несчастных случаях на производстве со смертельным исходом, 4 работника погибли в результате дорожно-транспортных происшествий на производстве, а здоровью 5 работников бы причинен серьезный вред. В первом полугодии 2023 г. в результате дорожно-транспортных происшествий на производстве погибли 4 работника, здоровью 5 работников бы причинен серьезный вред, также поступило 9 сообщений о несчастных случаях на производстве со смертельным исходом.