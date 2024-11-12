Когда в 2025 году выгодно идти в отпуск: в числе неблагоприятных есть и летний месяц

Кажется, что отпуск можно брать в любое время, но в финансовом плане выиграешь не всегда. В этом смысле месяцы делятся на „плохие“ и „хорошие“.
Президент ассоциации Дайва Чибирене посчитала, какие „отпускные“ можно получить в разные месяцы 2015 года, если зарплата составляет 1800 евро „на бумаге“, когда уходишь в отпуск на 10 рабочих дней.
Самые благоприятные для отдыха месяцами в 2025 году будут январь, июль, сентябрь и октябрь. В январе зарплата с отпускными за 10 рабочих дней составит 1852,79 евро, в июле - 1888,36 евро, в сентябре - 1838,96 евро, а в октябре - 1848,16 евро.
В июне такая зарплата составит 1770,97 евро (почти на 30 евро меньше, чем зарплата).
Самые неблагоприятные месяцы для отпуска будут ноябрь и декабрь, поскольку зарплата с отпускными составит всего 1730,77 евро, а в августе 1743,75 евро (на 56,25 евро меньше, чем в договоре).
Подсчет отпускных в Литве достаточно сложный. Он зависит от числа рабочих дней в трех предыдущих месяцах и средней зарплаты за день. Чем больше было рабочих дней, тем „дешевле“ месяц, значит, тем выгоднее идти в отпуск.
„Плохи“ месяцы, в которых мало рабочих дней. Чем меньше рабочих дней, тем они дороже“, – сказала Delfi Чибирене.
Важно знать, что такие подсчеты верны только при постоянной месячной зарплате, если у него нет ни надбавок, ни сверхурочных, ни ночных смен, ни работы в праздники и выходные и др.
Чибирене подсчитала, какими будут выплаты, если человек будет отдыхать 20 рабочих дней. Тут разница становится еще очевиднее.
В июле разница между фактической зарплатой и зарплатой с отпускными составит 176,72 евро (1976,72 евро), а в ноябре и декабре зарплата с отпускными будет на 138,46 евро меньше фактической (1661,54 евро).