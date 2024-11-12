2024.11.12 13:41

Когда в 2025 году выгодно идти в отпуск: в числе неблагоприятных есть и летний месяц

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Palanga
Palanga
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Elta

При планировании отпуска в Литве важно смотреть и на календарь - от выбранного периода зависит размер отпускных. Литовская ассоциация бухгалтеров и аудиторов посчитала, когда в следующем году выгодно идти в отпуск. В 2025 году будет и один неблагоприятный месяц.

Кажется, что отпуск можно брать в любое время, но в финансовом плане выиграешь не всегда. В этом смысле месяцы делятся на „плохие“ и „хорошие“.

Президент ассоциации Дайва Чибирене посчитала, какие „отпускные“ можно получить в разные месяцы 2015 года, если зарплата составляет 1800 евро „на бумаге“, когда уходишь в отпуск на 10 рабочих дней.

Самые благоприятные для отдыха месяцами в 2025 году будут январь, июль, сентябрь и октябрь. В январе зарплата с отпускными за 10 рабочих дней составит 1852,79 евро, в июле - 1888,36 евро, в сентябре - 1838,96 евро, а в октябре - 1848,16 евро.

В июне такая зарплата составит 1770,97 евро (почти на 30 евро меньше, чем зарплата).

Самые неблагоприятные месяцы для отпуска будут ноябрь и декабрь, поскольку зарплата с отпускными составит всего 1730,77 евро, а в августе 1743,75 евро (на 56,25 евро меньше, чем в договоре).

Подсчет отпускных в Литве достаточно сложный. Он зависит от числа рабочих дней в трех предыдущих месяцах и средней зарплаты за день. Чем больше было рабочих дней, тем „дешевле“ месяц, значит, тем выгоднее идти в отпуск.

„Плохи“ месяцы, в которых мало рабочих дней. Чем меньше рабочих дней, тем они дороже“, – сказала Delfi Чибирене.

Важно знать, что такие подсчеты верны только при постоянной месячной зарплате, если у него нет ни надбавок, ни сверхурочных, ни ночных смен, ни работы в праздники и выходные и др.

Чибирене подсчитала, какими будут выплаты, если человек будет отдыхать 20 рабочих дней. Тут разница становится еще очевиднее.

В июле разница между фактической зарплатой и зарплатой с отпускными составит 176,72 евро (1976,72 евро), а в ноябре и декабре зарплата с отпускными будет на 138,46 евро меньше фактической (1661,54 евро).

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