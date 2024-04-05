Клиенты выбрали самые лучшие рестораны в Литве

Рейтинг Tablein Diners’ Awards составляют четвертый год подряд. Члены комиссии - сами посетители ресторанов, которые бронируют столики через систему Tablein.lt, а после визита делятся своими впечатлениями.
Лучшие рестораны выбирали из 120 кандидатов. Клиенты оценивали качество блюд, обслуживания, окружения и чистоты. В этом году выделена и категория "Дебюта", в которую вошли новые заведения, получившие хорошую оценку посетителей, но из-за небольшого числа отзывов эти заведения не могли попасть в 20-ку лучших.
Первое место третий год подряд получил ресторан fine dining Amandus, второе место El Gato Negro, а третье – Casa Peligrosa.
svečius, prisitaikome prie jų, nes jie – prisitaiko prie mūsų.”
Лучшие рестораны в Литве Tablein Diners’ Awards 2023
Amandus (Вильнюс)
Концепция: Fine dining (элитный) ресторан, который балует клиентов неожиданными вкусами, эстетикой и атмосферой дегустационных ужинов
Шеф: Дейвидас Праспаляускас
El Gato Negro (Вильнюс)
Концепция: аутентичная мексиканская кухня
Шеф: Виталис Чижаускас
Начальник кухни: Казимерас Гришюс
Casa Peligrosa (Вильнюс)
Концепция: ресторан современных импровизаций мексиканской кухни, находится в здании монастыря
Шеф: Артурас Самавичюс
4 место – Fabrikėlis (Вильнюс)
Концепция: творческие мастер-классы, блюда вдохновлены урожаем литовских фермеров
Шеф: Овидиюс Орента
5 место – Brussels Mussels Stadium (Вильнюс)
Концепция: ресторан-паб в бельгийском стиле, посвящен бельгийской кухне
Шеф: Андрюс Вейкутис
6 место – Pizzeria Piccola Italia (Каунас)
Концепция: ресторан классических итальянских блюд и неаполитанской пиццы
Шефы: Вилма Правите и Томас Пеытраускас
7 место – La Capital (Вильнюс)
Концепция: ресторан мексиканской кухни
Шеф: Алекс Малдонадо
8 место – I Hate Sushi (Вильнюс)
Концепция: премиум ресторан суши и шампанского
Шеф: Костас Рыжовас
9 место – Nineteen 18 (Вильнюс)
Концепция: элитный ресторан новой балтийской кухни, вдохновленный литовскими продуктами выращенными в небольших хозяйствах и собранных в природе
Шеф: Андрюс Кубилюс
10 место – Brussels Mussels Centrum (Вильнюс)
Концепция: ресторан-паб в бельгийском стиле, посвящен бельгийской кухне
Шеф: Андрюс Вейкутис
11 место – Pachamama (Вильнюс)
Концепция: ресторан для ужина, посвящен никкей (разновидность перуанской кухни)
Шеф: Мигель Релова
12 место – Veranda (Вильнюс)
Концепция: ресторан импровизаций на тему европейской кухни, вдохновленный сезонной продукцией литовских хозяйств
13 место – Ipanema (Каунас)
Концепция: пиццерия в бору на берегу Немана
Шеф: Мартина Андрушкявичюс
14 место – Ryžių Jūra (Вильнюс)
Концепция: ресторан азиатской уличной еды
Шеф: Каролис Юрконис
15 место – Carré Bar and Lounge (Вильнюс)
Концепция: ресторан современной европейской кухни и коктейлей
16 место – Talutti bakes and shakes City (Каунас)
Концепция: ресторан американской кухни для современного городского человека, его семьи и друзей
Шеф: Ирмантас Гасюнас
17 место – PACAI (Вильнюс)
Концепция: элитный ресторан с новаторскими, оригинальными блюдами как кухни северных стран, так и Литвы
Шефы: Года Юкнайте и Витаутас Алекна
18 место – Sue’s Indian Raja (Вильнюс)
Концепция: ресторан индийской кухни
Шеф: Мадансинг Паншар
19 место – Imperial (Вильнюс)
Концепция: роскошный ресторан с гастрономией лучших кухонь мира, современные литовские блюда и восстановленные историками блюда ВКЛ
Шеф: Слава Янч
Дебюты Tablein Diners’ Awards 2023
Lagom bistro (Вильнюс)
Концепция: закусочная
Шеф: Сергей Хамхановский
Elven (Вильнюс)
Концепция: ресторан, вдохновленный кухней Nordic и свежими продуктами
Шеф: Адомас Егнорас
„Bruknė“ (Вильнюс)
Концепция: импровизации на тему завтраков, обедов и ужинов в зимнем саду
Red Brick (Радишкис)
Концепция: Farm-to-table ресторан, гастрономия New Baltic
Шеф: Арнор Инги Бьяркасон
NO CHEF (Вильнюс)
Концепция: ресторан средиземноморской кухни, аутентичность, простота и качество
Шеф: Йонас Йонушас