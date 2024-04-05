Клиенты выбрали самые лучшие рестораны в Литве

Клиенты литовских ресторанов выбрали лучшие из них в 2023 году: Tablein Diners’ Awards 2023 объявляет список 20 лучших ресторанов Литвы по мнению клиентов. В 20-ку вошли рестораны Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, а лидер не уступает свое место уже третий год подряд, пишет портал madeinvilnius.lt.