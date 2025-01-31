Клиенты Tele2 возмущены повышением цен: „попались“ на акции

„Я не пользуюсь 5G, дома, на работе, в кафе, в магазинах действует Wi–Fi, в телефоне иногда использую 4G. Вопрос: почему я должна дополнительно платить за услуги, которые мне не нужны, которыми я не пользуюсь? И почему Tele2 может менять договор, когда хочет, не спросив?“, – писала Delfi читательница Анна.

Однако эти аргументы клиентов не убедили.

В письме сказано, что, как и многие поставщики услуг, компания столкнулась с растущими расходами. Tele2 упомянула, что была обновлена инфраструктура, расширяется сеть 5G , осуществлены решения в сфере кибербезопасности.

В редакцию портала на этой неделе обратилось несколько клиентов Tele2. Читатели рассказали о полученном письме, в котором оператор информировал, что с 1 марта счет увеличится на 2,2 евро в месяц.

Она заметила, что является лояльным клиентом компании, однако скидок и дополнительных предложений не получает.

В Delfi с жалобой обратился и Арунас. он рассказал, что в январе 2024 года Tele2 запустила рекламную кампанию для привлечения клиентов из других сетей.

„Обещали супер цену на 24 месяца для тех, кто подпишет новый договор. Мы с женой подписали. К сожалению, по новым условиям (за 8,50 евро) услугами пользовались меньше года. Сегодня пришло письмо, план будет на 25% дороже, 10,70 евро.

Об акции прошлого года рассказала и Кристина. Тогда Tele2 распространяла такую информацию: „Твой оператор снова повышает цены? Переходи в Tele2 – обещаем отличные предложения“.