Клиенты Tele2 возмущены повышением цен: „попались“ на акции

В редакцию портала на этой неделе обратилось несколько клиентов Tele2. Читатели рассказали о полученном письме, в котором оператор информировал, что с 1 марта счет увеличится на 2,2 евро в месяц.
В письме сказано, что, как и многие поставщики услуг, компания столкнулась с растущими расходами. Tele2 упомянула, что была обновлена инфраструктура, расширяется сеть 5G, осуществлены решения в сфере кибербезопасности.
Однако эти аргументы клиентов не убедили.
„Я не пользуюсь 5G, дома, на работе, в кафе, в магазинах действует Wi–Fi, в телефоне иногда использую 4G. Вопрос: почему я должна дополнительно платить за услуги, которые мне не нужны, которыми я не пользуюсь? И почему Tele2 может менять договор, когда хочет, не спросив?“, – писала Delfi читательница Анна.
Она заметила, что является лояльным клиентом компании, однако скидок и дополнительных предложений не получает.
В Delfi с жалобой обратился и Арунас. он рассказал, что в январе 2024 года Tele2 запустила рекламную кампанию для привлечения клиентов из других сетей.
„Обещали супер цену на 24 месяца для тех, кто подпишет новый договор. Мы с женой подписали. К сожалению, по новым условиям (за 8,50 евро) услугами пользовались меньше года. Сегодня пришло письмо, план будет на 25% дороже, 10,70 евро.
Об акции прошлого года рассказала и Кристина. Тогда Tele2 распространяла такую информацию: „Твой оператор снова повышает цены? Переходи в Tele2 – обещаем отличные предложения“.
Год назад представитель компании Аста Буйкуте сказала, что они не планируют повышение цен для частных и юридических клиентов.
Delfi 30 января обратился за комментариев в компанию Tele2 и в пятницу получил такой ответ:
„Цены на услуги мы пересматриваем с учетом расходов и условий на рынке. Изменения цен коснулись небольшой части клиентов в зависимости от того, какими они услугами пользуются.
Клиентов, которых коснутся перемены, мы информировали и готовы ответить на их вопросы лично“.
Действующие в Литве законы разрешают поставщикам связи менять условия договора (включая цены на услуги), даже не дожидаясь установленного в договоре срока. Об этом Delfi сказала специалист Службы регулирования связи (СРС) Угне Раманяцкене.
Правда, важно, чтобы такой пункт был в самом договоре, заключенном с клиентом.
„Второй важный аспект – при изменении условий поставщик услуг должным должным образом информировать потребителей не меньше, чем за месяц до вступления в силу нового порядка.
Клиенты должны знать, что в таком случае, если измененные услуги не дают им пользы (например, повышают цену), они имеют право расторгнуть договор раньше срока без каких-либо неустоек (не придется возвращать какую-то плату, скидки, оборудование)“, – сказала Раманяцкене.
У клиентов есть месяц на расторжение договора.