2025.02.11 15:55

Клиенты Paysera столкнулись со сбоями в системе, компания сообщает о DDoS-атаке

 
работа восстановлена
Корнелия Миколайтите
ELTA
ru.DELFI.lt
„Paysera“
„Paysera“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Во вторник часть пользователей начала жаловаться на сбои в работе компании финансовых технологий Paysera. С порталом Delfi связалась глава одной компании и сказала, что уже несколько часов клиенты не могут заплатить за покупки. Представитель Payserа подтвердил, что компания столкнулась с DDoS-атакой.

„Paysera не работает. У нас есть электронный магазин, ущерб из-за невозможности заплатить за товары растет. Может, можете выяснить, что происходит?“, – такое письмо во вторник получил Delfi.

Женщина сказала, что клиенты несколько часов не могут заплатить за товары, не работает и сайт Payserа.

„Paysera“

Женщина сказала, что перед Днем Св. Валентина наблюдается рост числа заказов, поэтому ущерб, который компания понесла в течение нескольких часов, составляет несколько сотен евро (неоплаченные заказы автоматически аннулируются).

Пресс-секретарь Paysera Алексаса Розенталис сказал Delfi, что фиксируется DDoS-атака.

„По этой причине клиенты и покупатели интернет-магазинов могут сталкиваться с временными сбоями или замедленным действием системы.

Команда наших ИТ-специалистов работает над устранением проблемы“, – сказал Delfi Розенталис.

По его словам, DDoS-атака направлена против доступности систем и скорости их работы, но никак не влияет на сохранность данных и денег.

Paysera восстановила доступ к своим услугам после кибератаки во вторник в обед.

Тем не менее, по данным компании, у некоторых клиентов все же могут возникнуть трудности при доступе к тем или иным услугам.

„Компания взяла под контроль основной источник атаки и восстановила работу сервисов, однако в течение некоторого времени еще могут быть случаи, когда часть клиентов не сможет рассчитываться или принимать платежи, либо эти операции будут происходить медленнее, чем обычно“, – говорится в сообщении компании.

По данным компании, на устранение неисправности ушло более 2 часов.

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