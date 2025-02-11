Клиенты Paysera столкнулись со сбоями в системе, компания сообщает о DDoS-атаке

„По этой причине клиенты и покупатели интернет-магазинов могут сталкиваться с временными сбоями или замедленным действием системы.

Женщина сказала, что перед Днем Св. Валентина наблюдается рост числа заказов, поэтому ущерб, который компания понесла в течение нескольких часов, составляет несколько сотен евро (неоплаченные заказы автоматически аннулируются).

Женщина сказала, что клиенты несколько часов не могут заплатить за товары, не работает и сайт Payserа.

„Paysera не работает. У нас есть электронный магазин, ущерб из-за невозможности заплатить за товары растет. Может, можете выяснить, что происходит?“, – такое письмо во вторник получил Delfi.

Команда наших ИТ-специалистов работает над устранением проблемы“, – сказал Delfi Розенталис.

По его словам, DDoS-атака направлена против доступности систем и скорости их работы, но никак не влияет на сохранность данных и денег.

Paysera восстановила доступ к своим услугам после кибератаки во вторник в обед.

Тем не менее, по данным компании, у некоторых клиентов все же могут возникнуть трудности при доступе к тем или иным услугам.