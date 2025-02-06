2025.02.06 14:25

Клиентка заплатила за горючее, а дома заметила, что деньги списаны дважды: случай не единичный

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Женщина заплатила за горючее на одной из заправок Baltic Petroleum, а дома случайно заметила, что деньги с ее счета списали два раза. Она пыталась связаться с заправкой и банком, но тщетно, поэтому обратилась в редакцию портала Delfi. Представители банка SEB и компании Baltic Patroleum пояснили, что произошло, и планируют решать проблему.

Читатель Delfi обратилась в редакцию после тщетных попыток вернуть переплату. Кроме того, она хотела предупредить других клиентов.

„Хочу сообщить, что компания Baltic Petroleum незаконно присвоила деньги. Если бы не автоматическое уведомление о списывании денег – я бы не заметила, что заплатила за горючее дважды.

24 января ночью у меня списали деньги, которые до сих пор не вернули, сначала мне ответили, что в этом нет вины заправки, якобы виноват банк, обещали в течение 7 дней вернуть деньги, семь дней прошли, денег нет – пишу письма, пытаюсь дозвониться, никакого ответа“, – рассказала читательница.

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Женщина призвала клиентов заправки проверить свои счета.

„Хочу информировать жителей Литвы, которые пользуются услугами Baltic Petroleum, особенно тех, кто пользуется приложением, чтобы выяснить, не списали ли у них деньги дважды. Сейчас я звоню, жду больше часа, мне говорят, что „все консультанты заняты – просьба подождать“, – рассказала читатель Delfi.

Банк SEB принес извинения перед клиенткой, и сказал, что делает все возможное, чтобы вернуть деньги как можно скорее.

SEB bankas

„Уважаемая клиент Baltic Petroleum,

мы приносим извинения за сбои в системе банка SEB, которые наблюдались 23-24 января 2025 г. Из-за сбоев, когда вы заплатили за услуги Baltic Petroleum с помощью приложения, деньги за услуги мы резервировали дважды. 24 января мы решили проблему.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно быстрее вернуть вам деньги. Еще раз приносим извинения за технические сбои и неудобства, с которыми вы столкнулись“, – было сказано в письме.

Журналисты связались с представителями Baltic Petroleum, они указали, что им об этой ситуации известно, проблема решается.

„Из-за технической ошибки в банке SEB, который нас обслуживает, у некоторых клиентов, расплатившихся за услуги с помощью приложения в период с 21 по 23 января, деньги на счетах резервировали два раза, резервированы идентичные суммы. Мы приносим извинения и делаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее решить проблему.

Хотим подчеркнуть, что деньги со счетов не были списаны, они были резервированы. Наше приложение никак с этой проблемой не связано“, – сказано в комментарии.

Elektroninė bankininkystė

„Получив информацию о дополнительной резервации денег, мы сразу же связались с банком SEB и потребовали отменить резервации. Большая часть резерваций клиентов разных банков (SEB, Swedbank, Luminor) уже упразднена, но небольшая их часть еще в силе (например, на платформе Revolut).

Представители банка SEB нас информировали, что независимо от платежного ведомства такие резервации автоматически упраздняются в течение 7 дней, об этом мы и информировали клиентов. В ходе процесса банк SEB информировал, что упразднение резерваций в банке Swedbank может занять около 10 (десяти) дней. Об этом мы информировали наших клиентов“, – было сказано в ответе компании.

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