Клиентка заплатила за горючее, а дома заметила, что деньги списаны дважды: случай не единичный

Читатель Delfi обратилась в редакцию после тщетных попыток вернуть переплату. Кроме того, она хотела предупредить других клиентов.

„Хочу сообщить, что компания Baltic Petroleum незаконно присвоила деньги. Если бы не автоматическое уведомление о списывании денег – я бы не заметила, что заплатила за горючее дважды.

24 января ночью у меня списали деньги, которые до сих пор не вернули, сначала мне ответили, что в этом нет вины заправки, якобы виноват банк, обещали в течение 7 дней вернуть деньги, семь дней прошли, денег нет – пишу письма, пытаюсь дозвониться, никакого ответа“, – рассказала читательница.

Женщина призвала клиентов заправки проверить свои счета.