Клайпедский производитель окон увольняет всех работников и закрывается

Глава Vitral Витаутас Пранулис сказал Delfi, что производство переносят на другие заводы в Европе.
„Мы решили закрыть ЗАО Vitral в Клайпеде, а производство перенести на два других европейских завода. Мы хотим удовлетворять запросы наших клиентов и обеспечить более быструю и гибкую доставку товаров“, – сказал Пранулис.
По его словам, компания ориентирована на клиентов в Центральной Европе.
„Мы повышаем эффективность, концентрируемся на меньшем числе точек производства, кроме того, мы больше ориентированы на рынок Центральной Европы, где и продаем эту продукцию Vitral.
К сожалению, это решение также означает, что до конца этого года мы должны уволить 32 хороших и квалифицированных работника“, – сказал Пранулис.
Финансовые результаты компании за последние 5 лет:
Служба занятости сказала Delfi, что об увольнении информированы все 32 работника, поскольку компания сообщила о самоликвидации.
Компания работала прибыльно: в 2023 г., по сравнению с 2022 годом, доходы выросли на 1,8% до 1,436 млн. евро, а чистая прибыль уменьшилась на 2,6% до 64 700 евро.
По данным „Содры“, зарплаты в компании Vitral в этом году колебались в пределах 1900–2600 евро (на бумаге):
В конце августа единственный акционер компании Vitral зарегистрировал в Центре реестров информацию о том, что компания будет ликвидирована, деятельность ее - прекращена.
Акционер Vitral, зарегистрированной в 2010 году - датская Vitral, принадлежащая международной компании VKR Holding.