Клайпедский производитель окон увольняет всех работников и закрывается

Глава Vitral Витаутас Пранулис сказал Delfi, что производство переносят на другие заводы в Европе.

„Мы решили закрыть ЗАО Vitral в Клайпеде, а производство перенести на два других европейских завода. Мы хотим удовлетворять запросы наших клиентов и обеспечить более быструю и гибкую доставку товаров“, – сказал Пранулис.

По его словам, компания ориентирована на клиентов в Центральной Европе.

„Мы повышаем эффективность, концентрируемся на меньшем числе точек производства, кроме того, мы больше ориентированы на рынок Центральной Европы, где и продаем эту продукцию Vitral.