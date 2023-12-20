Клайпедский порт второй год подряд радует достигнутым значительным результатом

"В настоящее время в Клайпедском порту контейнеры перегружают две портовые компании.
Благодаря их последовательной работе сегодня Клайпедский порт второй год подряд может порадоваться достигнутым значительным результатом", - в сообщении цитируется генеральный директор Дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.
Сообщается, что в этом году в Клайпедском порту было перегружено более 1 млн 27 тыс. TEU.
В прошлом году – более 1 млн 47 тыс. контейнеров.
В 2022 году Клайпедский порт был включен в дополнительные морские маршруты, для судов, прибывающих в Клайпедский порт с грузами для распределения, стала применяться 100-проц. скидка на тоннажный налог.
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