Клайпедский порт второй год подряд радует достигнутым значительным результатом

"В настоящее время в Клайпедском порту контейнеры перегружают две портовые компании.

Благодаря их последовательной работе сегодня Клайпедский порт второй год подряд может порадоваться достигнутым значительным результатом", - в сообщении цитируется генеральный директор Дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.

Сообщается, что в этом году в Клайпедском порту было перегружено более 1 млн 27 тыс. TEU.

В прошлом году – более 1 млн 47 тыс. контейнеров.