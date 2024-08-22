Клайпедский порт в этом году перегрузил почти 20 млн тонн грузов

По данным Клайпедского порта, по сравнению с другими портами стран Балтии, один Клайпедский порт перевалил чуть больше, чем все три порта Латвии вместе взятые.

Генеральных грузов, к которым относятся грузы в контейнерах, древесина, изделия из железа и стали, металлоконструкции, замороженные грузы и грузы ро-ро, в этом году в Клайпедском порту погружено на 6 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Груз этого сегмента составил 10,2 млн тонн.

Погрузка сегмента навалочных грузов, который в основном состоял из сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, в январе-июле 2024 года в Клайпедском порту достигла 4,9 млн тонн.