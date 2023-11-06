Клайпедский порт развивает более тесные связи с Сингапуром

"Целью двустороннего сотрудничества Литвы с Сингапуром в сфере морского транспорта является увеличение существующих грузопотоков из или в Сингапур, а также привлечение новых видов грузов", - сказал А. Латакас.

А. Латакас, посетивший Сингапур с рабочим визитом в конце октября, в субботу также встретился с руководителями Министерства транспорта, морского и портового управления (MPA), Дирекции порта (PSA) и Логистической ассоциации Сингапура.

По сообщению дирекции Клайпедского государственного морского порта, одним из главных акцентов встреч стала презентация проекта территориального развития Клайпедского порта. На встречах также обсуждались проекты инноваций, устойчивого развития и цифровизации в морских портах Клайпеды и Сингапура.