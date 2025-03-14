Керосин из Татарстана. Латвийская авиакомпания airBaltic могла закупать топливо в России, несмотря на санкции

Одной рукой помогаем Украине, другой — бюджету России
„Наши мысли и сердца вместе с храброй украинской нацией“. Так начинается пост, опубликованный 1 марта 2022 на официальной странице airBaltic в Facebook. Лишь словами поддержки авиакомпания не ограничилась. Она начала оказывать „особую поддержку украинским пассажирам“, открыла горячую линию на украинском языке и призвала украинцев устраиваться на работу. А в октябре 2022 airBaltic отчиталась об успешном сотрудничестве с „Укрпочтой“.
Почти три года спустя компания, по-видимому, придерживается заявленной позиции. Например, в ноябре 2024 года появилась украинская версия сайта airBaltic. В том же месяце перевозчик запустил прямые рейсы между Ригой и польским Жешувом — там расположен ближайший к украинской границе аэропорт.
Но все это время airBaltic, вероятно, продолжала закупать авиационный керосин российского производства. К такому выводу пришла „Вёрстка“, изучив российскую закрытую таможенную базу, а также архив ImportGenius.
Из этих данных следует, что авиакомпания с февраля 2022 года и как минимум до марта 2024 года пыталась провести 28 закупок топлива из России, 13 раз успешно. Еще 15 деклараций в закрытой таможенной базе помечены как отмененные (код 50). Фактически же и эти сделки могли быть завершенными. По словам эксперта в области таможенного контроля, с которым „Вёрстка“ поговорила на условиях анонимности, такой код не означает, что товар не выпустили за границу: отменить декларацию могут уже после поставки на этапе ее перепроверки, чтобы скрыть факт отправки товара.
Из 15 отмененных поставок 11 пришлись на 2022 год, одна на 2023 и еще три — на 2024.
Две успешные закупки состоялись сразу после начала войны — в феврале и марте 2022 года по контрактам с „Газпромнефть-Аэро“. Остальные 11 в источниках датированы 2023 годом, а отправителем указана компания „Татнефтьаэросервис“. Всего airBaltic, согласно декларациям, импортировал 3100 тонн авиатоплива на 206,7 млн рублей (2,3 млн долларов).
Из описания „товара“, которое заполняет отправитель, следует, что реактивное топливо предназначалось „для заправки гражданских воздушных судов „air baltic corporation a/s“ на международные рейсы“. Импорт был регулярным — минимум один раз в месяц в 2023 году. Объем каждой из поставок тоже почти не менялся и составлял сто тонн. Дважды airBaltic значится как покупатель тысячи тонн — в феврале и марте 22-го.
В обеих базах товары проходят под кодом „2710192100“ — „топливо для реактивных двигателей“, что совпадает и с описанием. Такие поставки из России запрещены санкциями Евросоюза.
Как и куда доставляли топливо?
Из таможенных данных можно узнать кто и в какой стране произвел товар, а также кто, куда и кому его отправил. В обеих базах данных airBaltic практически всегда значится как „получатель“. Лишь в двух декларациях в этой графе стоит прочерк, и оба раза отправителем значится „Газпромнефть-Аэро“. При этом в описании товара указано, что он предназначался airBaltic.
Заметно реже в декларациях заполнены „код страны получателя“ и „страна назначения“. Только в последних девяти закупках вместо нуля в первой графе появляется „LV“, т. е. Латвия, а во второй слово „НЕИЗВЕСТНА“. Однако везде указаны юридический адрес airBaltic и код торгующей страны.
В декларациях также указывается код транспорта, которым перевозят товар. Почти во всех случаях это поле пустует. Исключение — вышеупомянутые девять закупок, где вписан код „40“ — воздушный транспорт. „Вёрстке“ не удалось обнаружить авиарейсы, на которых могли бы доставлять такое топливо.
По словам эксперта в области таможенного контроля, с которым „Вёрстка“ поговорила на условиях анонимности, товары могли экспортировать из России по воздуху в третью, промежуточную страну, а оттуда — доставить в Латвию на любом другом виде транспорта.
„При экспорте код 40 указывается как вид транспорта только на российской границе, — говорит собеседник „Вёрстки“. — То есть, товар российскую границу пересекал по воздуху. Далее [на следующих точках маршрута] может быть и другое значение“.
„Татнефтьавиасервис“: господряды на миллионы евро, клиенты под санкциями, коррупционные связи с властями Татарстана
Хотя отправителей было двое, крупнейшим во всех отношениях является „Татнефтьавиасервис“.
На сайте компании основными видами деятельности указаны поставка и реализация авиатоплива; оказание услуг по заправке воздушных судов в международном аэропорту Казани, а также прием и хранение топлива на складе.
Там же указано, что „Татнефтьавиасервис“ является надежным партнером российских и „международных авиакомпаний“, в том числе „FlyDubai“ и „Euro Jet“, с которыми „работает по прямым договорам“.
Фирму создали в 1998 году при участии ПАО „Татнефть“ — одной из крупнейших российских нефтедобывающих компаний. На сегодня „Татнефти“ принадлежит лишь 0,03% компании. Остальными 99,97% владеет ООО „Матрикс“. Как выяснила „Вёрстка“, она находится под управлением семьи бизнесмена Владимира Полякова, одного из владельцев нефтесервисного холдинга „ТаграС“, частично входящего в структуры „Татнефти“i
Судя по данным бухотчености „Татнефтьавиасервиса“, в 2023 и 2024 годах доходы с продаж выросли в два раза по сравнению с довоенным периодом. Чистая прибыль „Татнефтьавиасервиса“ в последние два года также увеличилась — с 315 млн рублей в довоенный 2021 год до 520 млн в 2023 и 592 мон в 2024‑м годах.
„Татнефть“ — это ключевой механизм обогащения президента Татарстана Рустама Минниханова и его семьи, говорится в расследования „Фонда борьбы с коррупцией“. Среди прочего в нем утверждается, что чиновник регулярно встречает Новый год в Дубае, куда летает на частном самолете, содержание которого оплачивает „Татнефть“.
Сама „Татнефтьавиасервис“ участвовала в десятках государственных тендеров на общую сумму свыше 160 млн рублей. Среди заказчиков — „РН-АЭРО“ и „Туполев“. Первая — „дочка“ и оператор автозаправочного бизнеса крупнейшей российской нефтяной компании „Роснефть“. В 2023 году её включили в санкционный список Евросоюза. Вторая занимается производством самолетов, в том числе военных, и тоже попала под санкции ЕС в конце 2023-го.
Власти Латвии и airBaltic отрицают сделки
„Вёрстка“ связалась с авиакомпанией, чтобы выяснить:
закупала ли airBaltic товары, включая авиационное топливо, или услуги у российских поставщиков и/или производителей после 24 февраля 2022 года;
если да, то как они оплачивались;
если прекратил, то по какой причине?
В первом письме представители перевозчика лишь отметили, что среди текущих поставщиков или производителей горючего российских компаний нет.
На просьбу всё же ответить по существу, руководитель отдела по связям с общественностью Аугустс Зилбертс написал, что „с момента полномасштабного вторжения России в Украину airBaltic не сотрудничает и не имеет договорных отношений с российскими поставщиками топлива, авиационное топливо компании поставляют партнеры, которые следуют санкционному законодательству и политике ЕС“.
Зилбертс также ознакомился с описанием одной из присланных сделок из базы ImportGenius. Он снова повторил, что airBaltic не сотрудничает и не имеет договорных отношений с российскими поставщиками топлива, и добавил: „Поговорив с коллегами и финансистами, ответственными за закупки топлива, у нас возникли сомнения в легитимности присланного вами ресурса и его содержания“.
Спустя несколько месяцев „Вёрстка“ вновь обратилась к airBaltic за комментарием, предоставив доступ к нескольким таможенным декларациям из закрытой базы данных. Авиаперевозчик вновь заявил, что „с момента полномасштабного вторжения России в Украину и вступления в силу санкций ЕС на импорт соответствующего топлива airBaltic не сотрудничает и не имеет договорных отношений с российскими поставщиками топлива“, а также авиакомпания „не осуществляет платежи за топливо российским предприятиям“.
При этом Зилбертс отметил, что в марте и апреле 2022 года компания переводила деньги „Газпромнефть-Аэро“ за услуги, оказанные в марте того же года. Что конкретно оплачивалось, в ответе не говорится. Речь, вероятно, идет об авиакеросине, поскольку представитель перевозчика указывает, что „на тот момент санкции на импорт авиационного топлива еще не были введены, а авиакомпания уже прекратила сотрудничество с этим поставщиком“.
Министерство сообщения, являющееся главным акционером авиакомпании, ответило аналогичным образом. „С момента полномасштабного вторжения России в Украину airBaltic не выполняла рейсов в Россию и не сотрудничала с российскими поставщиками авиационного топлива. У Минсообщения нет оснований сомневаться в соблюдении компанией законодательных требований“.
Что касается записи об одной из возможных сделок, руководитель Департамента коммуникаций Байба Гулбе отмечает, что „в документе отправитель и получатель — одна и та же компания (ООО „Татнефтьавиасервис“)“i, а по поводу упоминания airBaltic „призывает связаться с владельцами сайта“.
Перед публикацией „Вёрстка“ попросила Минсообщения прокомментировать таможенные декларации из закрытой базы данных. Однако, как и несколькими месяцами ранее, в ведомстве не сомневаются, что авиаперевозчик работает в соответствии с законом.
Кроме того, в письме говорится, что „согласно предоставленным компанией данным, поставки авиационного топлива для airBaltic в ее сети полетов осуществляют партнеры, которые следуют согласованным действиям Евросоюза, законодательным изменениям, а также введенным и уже действующим санкциям“.
Дальнейший ответ практически слово в слово повторяет комментарий airBaltic.