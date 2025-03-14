Керосин из Татарстана. Латвийская авиакомпания airBaltic могла закупать топливо в России, несмотря на санкции

Из этих данных следует, что авиакомпания с февраля 2022 года и как минимум до марта 2024 года пыталась провести 28 закупок топлива из России, 13 раз успешно. Еще 15 деклараций в закрытой таможенной базе помечены как отмененные (код 50). Фактически же и эти сделки могли быть завершенными. По словам эксперта в области таможенного контроля, с которым „Вёрстка“ поговорила на условиях анонимности, такой код не означает, что товар не выпустили за границу: отменить декларацию могут уже после поставки на этапе ее перепроверки, чтобы скрыть факт отправки товара.