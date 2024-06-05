2024.06.05 10:36

Кедайняйский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa возобновляет работу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kėdainių Lifosa
Kėdainių Lifosa
ФОТО: DELFI / Laimonas Jankauskas

После того как в конце мая Кедайняйский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa сообщил о возобновлении работы после годичного перерыва, председатель независимого профсоюза Виталиюс Варнас подтвердил агентству ELTA, что рабочих уже вызывают из простоя. По его словам, сейчас завод готовится к дальнейшей работе.

"В ближайшее время мы просто начнем работать. Рабочих понемногу вызывают из простоя, и мы начинаем проводить подготовительные работы", – подтвердил В. Варнас агентству Elta в понедельник.

"Просто проводится ремонт и подготовительные работы для продолжения работы", – добавил он.

Председатель профсоюза не смог ответить, когда возобновится деятельность.
"Что касается планов – какого именно числа, на это ответить может только руководство", – сказал он.

Между тем, администрация завода заявила, что вся возможная информация была предоставлена в конце мая в сообщении, в котором говорилось о начале постепенной подготовки к возобновлению производства. Тогда предприятие сообщило, что непрерывность деятельности будет зависеть от различных экономических и правовых обстоятельств.

"На данный момент у предприятия нет больше новостей помимо тех, которые содержались в его последнем сообщении", –заявили агентству Elta представители пиар агентства Fabula.
О подготовке к возобновлению работы предприятие Lifosa сообщило 27 мая.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии