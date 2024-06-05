Кедайняйский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa возобновляет работу

"В ближайшее время мы просто начнем работать. Рабочих понемногу вызывают из простоя, и мы начинаем проводить подготовительные работы", – подтвердил В. Варнас агентству Elta в понедельник.
"Просто проводится ремонт и подготовительные работы для продолжения работы", – добавил он.
Председатель профсоюза не смог ответить, когда возобновится деятельность.
"Что касается планов – какого именно числа, на это ответить может только руководство", – сказал он.
Между тем, администрация завода заявила, что вся возможная информация была предоставлена в конце мая в сообщении, в котором говорилось о начале постепенной подготовки к возобновлению производства. Тогда предприятие сообщило, что непрерывность деятельности будет зависеть от различных экономических и правовых обстоятельств.
"На данный момент у предприятия нет больше новостей помимо тех, которые содержались в его последнем сообщении", –заявили агентству Elta представители пиар агентства Fabula.
О подготовке к возобновлению работы предприятие Lifosa сообщило 27 мая.