Каждая девятая компания в гостинично-ресторанной сфере планирует увольнения

При этом количество временных вакансий, по данным Службы занятости, осталось неизменным. В прошлом году поиск рабочей силы был более интенсивным с приближением летнего сезона, в Паланге спрос на рабочую силу был больше, чем в 2023 году. Однако количество долгосрочных вакансий меньше, чем год-два назад, также снизился спрос на работников в Вильнюсе и Каунасе.