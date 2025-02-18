Каждая девятая компания в гостинично-ресторанной сфере планирует увольнения

Как заявили представители компаний, работающих в этой сфере, подобные решения вызваны трудностями, возникшими в прошлом году из-за повышения зарплат и снижения продаж.
„Каждый второй работодатель наиболее важными прошлогодними вызовами назвал повышение заработной платы и подорожание продуктов. Каждый третий указал, что испытывает трудности из-за роста затрат на электроэнергию и минимальной заработной платы, а каждый четвертый – из-за снижения продаж. Не одна компания в ходе опроса назвала болевой точкой повышение НДС“, – отметила в сообщении заместитель директора Службы занятости Гедре Синкявиче.
По данным опроса, более умеренные настроения в этом секторе отражаются и на изменении спроса на рабочую силу. В 2024 году компании гостинично-ресторанного бизнеса объявили о 11,5 тыс. вакансий, что на одну десятую меньше, чем в 2023 году.
При этом количество временных вакансий, по данным Службы занятости, осталось неизменным. В прошлом году поиск рабочей силы был более интенсивным с приближением летнего сезона, в Паланге спрос на рабочую силу был больше, чем в 2023 году. Однако количество долгосрочных вакансий меньше, чем год-два назад, также снизился спрос на работников в Вильнюсе и Каунасе.
Несмотря на более пассивный поиск работников, напряженность по поводу нехватки работников в этом секторе сохраняется. Каждая вторая компания из гостинично-ресторанного бизнеса считает, что в этом году столкнется с трудностями при поиске и привлечении необходимого персонала.
По данным Службы занятости, в прошлом году не хватало 2,6 тыс. официантов, 1,7 тыс. барменов, 0,7 тыс. поваров фастфуда, 3,7 тыс. помощников на кухне.
Половину граждан третьих стран, работающих в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, составляют украинцы (3,2 тыс.). В пятерку иностранцев, по численности работников этой сферы, входят белорусы (500), индийцы (400), грузины и киргизы (по 200).
Ежегодный опрос мнения работодателей проводился в ноябре–декабре 2024 года. В ходе него было опрошено 2,6 тыс. отечественных компаний и учреждений, из них 0,2 тыс. – в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.