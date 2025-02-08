Каунасскому аэропорту указано прекратить загрязнение ручья Мусине

Как сообщил Департамент охраны окружающей среды (ДООС), расследование в связи с загрязнением ручья было начато после получения сообщения в январе этого года.
В ходе проверки были взяты пробы воды из двух водостоков, один из которых принадлежит компании Giraitės vandenys, а другой – Каунасскому филиалу Литовских аэропортов.
После анализа первых двух проб было установлено, что обе пробы, как из Giraitės vandenys, так и из Каунасского аэропорта, превысили допустимую норму.
После информирования об этом обеих компаний чрезмерное загрязнение было прекращено.
Однако в ходе расследования был обнаружен еще один незарегистрированный водосток, который, как было установлено 3 февраля, также принадлежит Каунасскому аэропорту.
По данным департамента, в загрязненной речной воде вероятно обнаружены вещества, которые аэропорт использует для растапливания льда на самолетах.
Поскольку экологи продолжают расследование, в пятницу компании было выдано обязательное указание прекратить загрязнение.