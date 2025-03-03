Каунасские производители шоколада из-за роста цен на сырье снижают объемы производства: что происходит на рынке

Как это амортизирует Meškėnas? По словам представителя компании, сейчас они поставляют продукцию только сети Norfą и в другие нетрадиционные места, поэтому это особенно их не касается. Кроме того, большая часть продукции идет на экспорт.

„У нас иная модель. Когда наша компания начала работу, мы стали производить шоколад, качественного шоколада на рынке в Литве практически не было. Мы хотели предложить нашим покупателям качественный товар по доступным ценам с небольшой маржей. Сейчас у нас та же задача для экспортной продукции. <...> Да, на нас подействовало подорожание сырья, у нас невысокая маржа, мы не могли взять на себя большой шок, конечно, подорожание сырья сказалось на нашей продукции“, – сказала собеседница.