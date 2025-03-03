Каунасские производители шоколада из-за роста цен на сырье снижают объемы производства: что происходит на рынке

„Я знаю одного местного производителя шоколада, который производил настоящий шоколад, а сейчас не работает, потому что он, скажу может, не очень верно, боится показать такую цену своей продукции – с учетом подорожания какао, я боюсь говорить, но подчеркиваю, что плитка настоящего шоколада должна стоить около 10 евро, вот они и решили пока остановить производство“, – сказал он.
Порталу удалось выяснить, что речь идет о производителе Tai Tau, которые продает свою продукцию через магазины Norfа и небольшие сети.
Бренд принадлежит компании Meškėnas. Его глава и один из акционеров Видас Шапарнис сказал Delfi, что пока они не производят шоколад, но деятельность не закрывают.
Компания больше 30 лет работает в Каунасе. На ней работают 30 человек. По разным причинам компания в ближайшее время намерена менять бренд и предложить больше продукции.
Дочь Шапарниса Агне Шевелене рассказала Delfi, как меняется рынок, и как это действует на производителей.
„Примерно 1-1,5 года назад начался большой рост цен на сырье потому что посеяли страх, прогнозировали El Ninjo – это явление природы, которое наблюдается каждых 6–7 лет. El Ninjo влияет на страны Азии и Африки. Позже в Африке начались дожди, это привело к значительному повышению цен. Параллельно появились и другие факторы.
Гана и Кот-д’Ивуар - самые крупные поставщики какао, начались финансовые проблемы в этих странах“, - сказала она.
„Конечно, поучаствовали в этом и биржевые маклеры, которые захотели на этом заработать, поэтому кризис цен затянулся“, – заметила Шевелене.
Она представила и конкретные цифры, зафиксированные биржей. До кризиса масло какао стоило 5–7 евро за кг, сейчас 30. Правда, начался небольшой спад цен.
Обычная масса какао стоила 2–4 евро за кг, а потом цена выросла до 18–19 евро за кг. Сейчас цены тоже стали снижаться.
Каунасский производитель шоколада, сырков и шоколадной глазури для мороженого работает с партнерами в Гане, Кот-д’Ивуар, Перу и Эквадоре.
Как эта ситуация влияет на производителей в Литве?
„Все очень индивидуально и зависит от множества факторов. Скажем, от контрактов компании. Если компания составила контракт на год, то она может переждать кризис – а после того как срок действия контракта истечет, придется покупать по нынешним ценам, on spot.
Другой момент маржа на прибыль компании – какая у нее маржа, какой скачок она берет на себя, если маржа небольшая, то изменение цен коснется покупателей“, – сказала Шевелене.
Как это амортизирует Meškėnas? По словам представителя компании, сейчас они поставляют продукцию только сети Norfą и в другие нетрадиционные места, поэтому это особенно их не касается. Кроме того, большая часть продукции идет на экспорт.
„У нас иная модель. Когда наша компания начала работу, мы стали производить шоколад, качественного шоколада на рынке в Литве практически не было. Мы хотели предложить нашим покупателям качественный товар по доступным ценам с небольшой маржей. Сейчас у нас та же задача для экспортной продукции. <...> Да, на нас подействовало подорожание сырья, у нас невысокая маржа, мы не могли взять на себя большой шок, конечно, подорожание сырья сказалось на нашей продукции“, – сказала собеседница.
„Большая часть производителей шоколада работает с высокой маржей, поэтому качественный товар становится очень дорогим. Наша же идея - качественный шоколад для всех. Мы работаем в этом направлении“, – прибавила Шевелене.
Речь шла и о том, что некоторые сети оптимизируют списки поставщиков, там остаются только крупные игроки, поэтому в части сетей продукции Tai Tau не осталось, однако есть надежда, что договоры будут подписаны с новым брендом.