Каунас, Клайпеда и Неринга отключают отопление

В пресс-релизе Каунасского муниципалитета сказано, что в детских садах, школах, поликлиниках и больницах отопление еще не отключат, но в домах его отключают с учетом прогнозов синоптиков и среднесуточной температуры.
В прошлом году отопление в Каунасе отключили 29 апреля, а в 2023 году - 13 апреля.
Глава администрации Клайпедского муниципалитета Андрюс Жукас информировал, что в городе отопление отключат 16 апреля.
„Отопительный сезон в Литве обычно завершается, когда три дня подряд среднесуточная температура превышает +10°C. С учетом прогнозов на ближайшие дни, в Клайпеде отопительный сезон завершится в среду - 16 апреля“,– сказал он Delfi.
С 15 апреля отопление отключат в Неринге, об этом информировал мэр муниципалитета Дарюс Ясайтис.
Жители многоквартирных домов могут принять решение о продлении сезона, для этого надо провести голосование. Если большинство будет за продление сезона, администратор информирует об этом теплосети.
Важно знать, что после официального завершения сезона отопления, компенсации за отопление не применяются.