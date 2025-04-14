Каунас, Клайпеда и Неринга отключают отопление

В пресс-релизе Каунасского муниципалитета сказано, что в детских садах, школах, поликлиниках и больницах отопление еще не отключат, но в домах его отключают с учетом прогнозов синоптиков и среднесуточной температуры.

В прошлом году отопление в Каунасе отключили 29 апреля, а в 2023 году - 13 апреля.

Глава администрации Клайпедского муниципалитета Андрюс Жукас информировал, что в городе отопление отключат 16 апреля.

„Отопительный сезон в Литве обычно завершается, когда три дня подряд среднесуточная температура превышает +10°C. С учетом прогнозов на ближайшие дни, в Клайпеде отопительный сезон завершится в среду - 16 апреля“,– сказал он Delfi.