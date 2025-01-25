Каунас готовится к появлению нового вида общественного транспорта: ищет 240 млн. евро

„Одним из средств сообщения может быть трамвай. В исследовании отмечается, что трамвай - удобное, экологическое и быстрое средство передвижения, которое сделает общественный транспорт привлекательнее и побудят людей пользоваться общественным транспортом“, – сказал он.

Представитель Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс рассказал, что была собрана самая разнообразная информация и оценивали какие транспортные средства могут гарантировать устойчивое и гармоничное движение в городе.

Исследование заказано был в прошлом году, его результаты появились недавно.

По словам Матусявичюса, муниципалитет остановился на четвертой линии.

„Подсчитано, что оборудование этой линии обойдется примерно в 240 млн. евро. Если бы проект начали осуществлять сейчас, то завершили бы его к 2032 г.“, – сказал он.

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис сказал Delfi, что в ходе рассмотрения вопроса анализировали проекты в других городах.

„В Брешиа (Италия) и Торуни (Польша) оборудование трамвайной инфраструктуры финансируют государство и ЕС - по 80-100%.

Я знаю, что оборудование трамвайной инфраструктуры стоит не дешево. Каунас обсудит такую возможность, если будет гарантировано финансирование государства или ЕС – как это делают во всей Европе.