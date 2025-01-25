Каунас готовится к появлению нового вида общественного транспорта: ищет 240 млн. евро

Исследование заказано был в прошлом году, его результаты появились недавно.
Представитель Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс рассказал, что была собрана самая разнообразная информация и оценивали какие транспортные средства могут гарантировать устойчивое и гармоничное движение в городе.
„Одним из средств сообщения может быть трамвай. В исследовании отмечается, что трамвай - удобное, экологическое и быстрое средство передвижения, которое сделает общественный транспорт привлекательнее и побудят людей пользоваться общественным транспортом“, – сказал он.
В исследовании рассматривали несколько линий:
1: Проспект Шяурес, проспект Саванорю, ул. Св, Гертруды, ул. Шауклю, кольцевой перекресток Йонавос.
2: Проспект Шяурес, проспект Саванорю, ул. Св, Гертруды, ул. Шауклю, кольцевой перекресток Йонавос, ул. Св.Гертруды, ул. Э.Ожешкене, ул. K.Донелайчё, проспект Витауто и Железнодорожный вокзал.
3: Проспект Шяурес, проспект Прамонес, ул. K.Баршауско, ул. Тунелё, проспект Витауто, K.Донелайчё, ул. Э.Ожешкене, ул. Св.Гертруды, ул. Шауклю и кольцевой перекресток Йонавос.
4: Проспект Шяурес, проспект Прамонес, ул. K.Баршауско, ул. Тунелё, ул. Караляус Миндауго, ул. Бирштоно, ул. Гимназиёс, ул. Св.Гертруды, ул. Шауклю и кольцевой перекресток Йонавос.
По словам Матусявичюса, муниципалитет остановился на четвертой линии.
„Подсчитано, что оборудование этой линии обойдется примерно в 240 млн. евро. Если бы проект начали осуществлять сейчас, то завершили бы его к 2032 г.“, – сказал он.
Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис сказал Delfi, что в ходе рассмотрения вопроса анализировали проекты в других городах.
„В Брешиа (Италия) и Торуни (Польша) оборудование трамвайной инфраструктуры финансируют государство и ЕС - по 80-100%.
Я знаю, что оборудование трамвайной инфраструктуры стоит не дешево. Каунас обсудит такую возможность, если будет гарантировано финансирование государства или ЕС – как это делают во всей Европе.
Брешиа и Трунь почти в два раза меньше Каунаса, однако проекты трамваев там развивают с нуля. Основной их аргумент – освобождение загруженных транспортом улиц“, – сказал мэр города.
По его словам, жаль, что государство до сих пор государство не обсуждало этот вопрос с ЕС.
„У нас есть результаты исследования и примеры городов-партнеров, поэтому мы будем говорить с центральной властью о возможном выделении денег ЕС.
С этим правительством мы будем вести конструктивный диалог“, – продолжил Матийошайтис.