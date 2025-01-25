2025.01.25 14:22

Каунас готовится к появлению нового вида общественного транспорта: ищет 240 млн. евро

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Tramvajus
Tramvajus
ФОТО: Kosmogenez | Shutterstock

Каунас решает проблему заторов в городе и обсуждает появление нового вида общественного транспорта. Было проведено исследование, которое показало, что Каунасу подойдет трамвай. Сейчас поговаривают, что уже известно, где может пройти его линия. Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис сказал, что для осуществления такого проекта нужно государственное финансирование или деньги Евросоюза.

Исследование заказано был в прошлом году, его результаты появились недавно.

Представитель Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс рассказал, что была собрана самая разнообразная информация и оценивали какие транспортные средства могут гарантировать устойчивое и гармоничное движение в городе.

„Одним из средств сообщения может быть трамвай. В исследовании отмечается, что трамвай - удобное, экологическое и быстрое средство передвижения, которое сделает общественный транспорт привлекательнее и побудят людей пользоваться общественным транспортом“, – сказал он.

В исследовании рассматривали несколько линий:

  • 1: Проспект Шяурес, проспект Саванорю, ул. Св, Гертруды, ул. Шауклю, кольцевой перекресток Йонавос.

  • 2: Проспект Шяурес, проспект Саванорю, ул. Св, Гертруды, ул. Шауклю, кольцевой перекресток Йонавос, ул. Св.Гертруды, ул. Э.Ожешкене, ул. K.Донелайчё, проспект Витауто и Железнодорожный вокзал.

  • 3: Проспект Шяурес, проспект Прамонес, ул. K.Баршауско, ул. Тунелё, проспект Витауто, K.Донелайчё, ул. Э.Ожешкене, ул. Св.Гертруды, ул. Шауклю и кольцевой перекресток Йонавос.

  • 4: Проспект Шяурес, проспект Прамонес, ул. K.Баршауско, ул. Тунелё, ул. Караляус Миндауго, ул. Бирштоно, ул. Гимназиёс, ул. Св.Гертруды, ул. Шауклю и кольцевой перекресток Йонавос.

Tramvajus

По словам Матусявичюса, муниципалитет остановился на четвертой линии.

„Подсчитано, что оборудование этой линии обойдется примерно в 240 млн. евро. Если бы проект начали осуществлять сейчас, то завершили бы его к 2032 г.“, – сказал он.

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис сказал Delfi, что в ходе рассмотрения вопроса анализировали проекты в других городах.

„В Брешиа (Италия) и Торуни (Польша) оборудование трамвайной инфраструктуры финансируют государство и ЕС - по 80-100%.

Я знаю, что оборудование трамвайной инфраструктуры стоит не дешево. Каунас обсудит такую возможность, если будет гарантировано финансирование государства или ЕС – как это делают во всей Европе.

Брешиа и Трунь почти в два раза меньше Каунаса, однако проекты трамваев там развивают с нуля. Основной их аргумент – освобождение загруженных транспортом улиц“, – сказал мэр города.

Visvaldas Matijošaitis

По его словам, жаль, что государство до сих пор государство не обсуждало этот вопрос с ЕС.

„У нас есть результаты исследования и примеры городов-партнеров, поэтому мы будем говорить с центральной властью о возможном выделении денег ЕС.

С этим правительством мы будем вести конструктивный диалог“, – продолжил Матийошайтис.

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