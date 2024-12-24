Католический сочельник: рестораны Литвы между заполненными залами и закрытыми дверями

Тем не менее, некоторые рестораны называют 24 декабря одним из худших дней в году, но надеются компенсировать его, предложив ужин на вынос. Представители бизнеса отмечают, что такой услугой интересуется все больше людей.

„Рестораны, которые предлагают праздничный ужин на сочельник делают его, я бы сказал, красивее, чем дома, и со всеми традициями, покупают разнообразные креветки и белые салаты. Хоть это и очень домашний праздник, но, думаю, не у всех есть возможность должным образом подготовиться. Очень хорошо, что рестораны этим занимаются“, - сказала BNS глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.

В некоторых ресторанах в сочельник все столики заняты