Католический сочельник: рестораны Литвы между заполненными залами и закрытыми дверями

Тем не менее, некоторые рестораны называют 24 декабря одним из худших дней в году, но надеются компенсировать его, предложив ужин на вынос. Представители бизнеса отмечают, что такой услугой интересуется все больше людей.
„Рестораны, которые предлагают праздничный ужин на сочельник делают его, я бы сказал, красивее, чем дома, и со всеми традициями, покупают разнообразные креветки и белые салаты. Хоть это и очень домашний праздник, но, думаю, не у всех есть возможность должным образом подготовиться. Очень хорошо, что рестораны этим занимаются“, - сказала BNS глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.
В некоторых ресторанах в сочельник все столики заняты
Э. Шишкаускене рассказала, что сама забронировала столик на сочельник в одном из ресторанов Паланги, где в праздничный вечер нет недостатка в посетителях.
„Ресторан полон“, - сказала BNS Э.Шишкаускене.
„В прошлом году в Паланге работали два ресторана, в этом году, я знаю, они работают и устраивают прекрасный праздничный ужин, фуршет и горячие блюда“, - сказала она.
Управляющая вильнюсского ресторана Stikliai Индре Рагелявичене рассказала, что в праздничные дни и ресторан, и гостиница будут заполнены.
„У нас есть заказы на праздничный ужин. Можно с уверенностью сказать, что в сочельник ресторан заполнен. На Рождество тоже. Особенно переполнена гостиница“, - рассказала BNS И.Рагелявичене.
По ее словам, в гостинице будут отдыхать даже местные семьи, среди гостей будут и иностранцы, которых в этом году особенно много: „В этом году гостей в отеле больше, чем когда-либо“.
По словам И. Рагелявичене, на католический сочельник ресторан будет полон уже несколько лет подряд – с момента окончания пандемии. Для этого вечера подготовлено специальное меню.
Рождественские подарки сотрудникам, другие заведения общественного питания считают этот день худшим в году
Опрошенные BNS менеджеры других ресторанов заявили, что в сочельник они работать не будут, но по другим причинам.
Управляющий рестораном Neringа в центре Вильнюса Линас Жемайтис сообщил BNS, что в сочельник не будут принимать посетителей. По его словам, третий год подряд ресторан закрывается во второй половине дня.
„У нас есть традиция устраивать для сотрудников сочельник, мы работаем только в обед, в 15.00 закрываем ресторан и позволяем команде провести вечер со своими семьями. В сочельник мы не работаем“, - сказал BNS Л.Жемайтис.
По его словам, в ресторан время от времени поступали звонки с просьбой забронировать столик, хотя большинство посетителей наверняка знали, что не смогут его посетить — часы работы указаны в системе онлайн-бронирования.
В рождественские дни ресторан будет работать по графику выходного дня, поэтому Л. Жемайтис надеется на посетителей.
Директор и акционер ресторанной группы Amber Food Гедиминас Балнис рассказал BNS, что Рождество – один из худших дней в году для компании: „Может быть, даже самый худший“.
„Сочельник – не ресторанный день. Даже иностранцы, которые в Литве, может быть, даже из уважения не очень активны в этот день“, - сказал он BNS.
По словам руководителя сети Amber Food, в сочельник будет открыта только часть ресторанов сети, например, в Старом городе Вильнюса.
Однако, по словам Г. Бальниса, в ресторанах Katpėdėlė клиенты смогут заказывать рождественские блюда на дом.
В группу Amber food входят рестораны Katpėdėlė, Charlie Pizza, Manami, Sugamour, La Crepe, Skonis, Guacamole, Lunch up, Grill Terrace.
Ужин для сочельника все чаще развозят по домам
По словам Э. Шишкаусене, с каждым годом все больше предприятий общественного питания предлагают ужин для сочельника. Она считает это большим преимуществом, ведь не у каждого есть возможность для готовки обширного стола в сочельник ужина для всей семьи.
„Предприятия -организаторы по предоставлению услуг питания готовят еду и вы можете заказать в канун сочельника блюда на дом. Это очень приветствуется, ведь не у всех есть время подготовиться. Есть немало ресторанов, которые уже производят продукцию, и вы можете прийти и купить у них“, - сказала Э. Шишкаускене.
„Тенденция растет. Приезжают эмигранты, может быть, не у всех есть место, чтобы отпраздновать всей семьей, поэтому я думаю, что такая тенденция очень красивая“, - добавила она.