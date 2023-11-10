Какую недвижимость за 100 000 евро можно купить в Литве и за границей: взгляните сами

Октябрь на рынке недвижимости в Литве был немного активнее, чем сентябрь, но объемы продаж остаются меньше, чем год назад. Удивляться нечему: ипотека подорожала, выросли цены на продукты, на услуги. Многие с ностальгией вспоминают времена, когда однокомнатную квартиру в Вильнюсе можно было купить меньше чем за 70 000 евро, а за 100 000 евро можно было найти просторную трехкомнатную квартиру. Что сейчас можно купить за 100 000 евро в Вильнюсе и Каунасе, и что за эти деньги предлагают в других странах? Например, в Испании.