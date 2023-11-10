Какую недвижимость за 100 000 евро можно купить в Литве и за границей: взгляните сами

За такие деньги можно купить старую квартиру в хорошем состоянии, большую старую квартиру, но в плохом состоянии или небольшое жилье в новом доме.
По данным портала Realu, за 100 евро есть жилье в спальных районах Вильнюса и Каунаса. На портале есть даже собственный дом за такую цену.
Например, в старом городе столицы, на ул. Ротундо, в доме 1940 г. можно купить квартиру площадью 25 кв. м в мансардном помещении за 99 999 евро.
100 000 евро стоит и новое жилье, но с частичной отделкой, поэтому потребуются дополнительные инвестиции. Например, в Пашилайчай, на ул. Лейчу, продают 1-комнатную квартиру 40 кв. м в строящемся доме. Строительство завершится в 2024 году.
Другие квартиры в Вильнюсе за такие деньги продают в старых домах, в спальных районах: Пашилайчай, Каролинишкес, Шнипишкес. Это квартиры площадью 33-49 кв. м. В Новой Вильне за 99 900 евро продают 4-комнатную квартиру, 73 кв. м. Все квартиры, которые продают за такие деньги хорошо оборудованы. Их продают с мебелью и бытовой техникой.
В Каунасе, по данным Realu, выбор в этом сегменте меньше. Есть два объекта за такие деньги. Один – 3 комнаты, 62 кв. м в старом доме в районе Дайнава, на ул. В.Кревес. В квартире три балкона, новые трубы. Квартиру продают с мебелью и бытовой техникой.
В Вилиямполе можно купить новую квартиру площадью 48 кв. м с полной отделкой. Однако предупреждают, что сейчас меняют назначение здания с хозпостройки на жилое помещение.
Delfi интересовался у строительных компаний, что они могут предложить за 100 000
По данным компании Citus, в Вильнюсе за такие деньги можно купить квартиры в двух новых домах в Жирмунай и Висоряй, которые сейчас строят.
"В первом проекте ассортимент пока больше. Там за 96 500–103 500 евро есть 5 квартир, все они – полуторки, 24,75–25,92 кв. м. Во втором проекте осталось всего две квартиры - обе 1-комнатные, 26,43 кв. м, их цена 88 214 и 90 702 евро", – сказал представитель компании Ритас Сталнёнис.
В Каунасе компания продает 6 лофтов по цене меньше 100 000 евро: их площадь 20–36 кв. м, а цена 64 000-94 000 евро. Проект находится в Жалякальнисе. Надо заметить, что все новые квартиры по цене до 100 000 евро продают с частичной отделкой.
Представитель компании Eika Юстинас Шавельскис сказал, что новую квартиру можно купить по цене от 78 000 евро. Например, в Пилайте 1-2-комнатная квартира площадью 26-38 кв. м будет стоить 78 000-100 000 евро.
"Квартира 26 кв. м может стоить 100 000 евро с полной отделкой и мягкой мебелью", – сказал он.
До 100 000 евро стоит небольшая квартира в Вилкпеде (27 кв. м) - 95 000 – 100 000 евро, но она будет с частичной отделкой.
Представитель компании Omberg group Эдита Гудаускене сказала, что новые квартиры по цене до 100 000 евро можно купить в Пилайте, в Виршулишкес (небоскребы), в Байорай.
"За такие деньги можно купить квартиру 26-30,7 кв. м с частичной отделкой, цена от 71 000", – сказала собеседница.
А что за 100 000 евро можно купить в солнечной Испании? В регионе Коста-дель-Соль, по словам Данни Маркявичюса, столько стоит студия без отдельной спальни.
"Это будет старое здание, поскольку сейчас студии почти никто не строит. Жилье не будет около моря, но будет в удобном месте", – сказал собеседник.
В провинции Аликанте за 100 000 евро, по словам главы агенства IS Real Estate Сонаты Норкене, можно купить трехкомнатную квартиру (две спальни) с лифтом. Это жилье будет находиться в 300-700 м от моря.
"Дом не будет новым, ему лет 20, площадь квартиры 55-70 кв. м, вид может быть сбоку на море. Квартира может быть в неплохом состоянии, возможно нуждается лишь покраске, замене мебели. Есть и жилье типа студии 30 000-60 000 евро, если с одной спальней (2 комнаты) до 65 000-80 000 евро и даже бунгало с двориком или с террасой на крыше за 80 000-125 000 евро", – сказала собеседница.
По ее словам, литовцы в Аликанте покупают жилье и за свои деньги и, пользуясь ипотекой.