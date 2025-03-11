Какой штраф придется платить опоздавшим клиентам Ryanair

В соответствии с новой политикой Ryanair, пассажиры должны пройти проверку и попасть к воротам минимум за 40 минут до вылета. Если пассажир придет позже, его ждет штраф в размере 120 евро. Этот штраф придется платить и в том случае, когда пассажир не успеет на самолет, но в течение часа до вылета приезжает в аэропорт в надежде пересесть на другой рейс. В таком случае эти же 120 евро придется заплатить за пересадку на другой рейс на том же маршруте.