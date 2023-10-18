Какими будут тарифы на газ и на электричество: для части жителей Литвы цены снизятся

Парламентский Комитет по аудиту в среду интересовался финансами поставщика электричества и газа Ignitis и тарифами для жителей.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) отметила, что на бирже сейчас наблюдается явное снижение цен на электричество, по сравнению с 2022 г.

По подсчетам регулятора, цены общественных поставок будут на 3% ниже.

"Прогнозируемая нами цена на 2024 г. колеблется в пределах 100 евро за МВт. А тариф будет около 21,58 цента за 1 кВт (с НДС) – это на первое полугодие", – сказал представитель ГСРЭ Игнас Казакявичюс.

Надо отметить, что окончательные цены будут утверждены только в конце ноября. Сейчас общественные поставки стоят 22,7 цента за кВт/ч (с НДС, план "Стандартный" одна временная зона).

По словам Казакявичюса, если потребитель в месяц расходует 80 кВт/ч, то первый счет в следующем году у него будет на 88 центов меньше.