Какие компании уплатили больше всех налогов в Литве?

Первую позицию в списке занимает компания "Orlen Lietuva", которая в январе-сентябре перевела на счет ГНИ более 387 млн евро. За тот же период 2022 года, характеризующегося чрезвычайно высокими ценами на топливо, "Orlen Lietuva" заплатила налогов на сумму 439 млн. евро.
Вторым крупнейшим налогоплательщиком в январе-сентябре этого года был принадлежащий управляемой государством "Ignitis grupė" поставщик природного газа и электроэнергии ЗАО "Ignitis", который заплатил почти 248 млн евро налогов. В прошлом году за этот период налоговые поступления от "Ignitis" составили 273 млн. евро.
Третьим в списке был торговец топливом ЗАО "Okseta" (233,7 млн евро налогов), четвертым – ЗАО табачных изделий "Philip Morris Baltic" (177,6 млн евро), далее следует оператор сети АЗС "Circle K Lietuva" (176, 4 млн евро) и АО "Klaipėdos Nafta" (174,8 млн евро), сообщает "Verslo žinios".
Всего за первые три квартала 2023 года юридические лица влили в казну страны 11,1 млрд евро налогов, что на 3,3% больше, чем год назад.