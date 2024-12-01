Как в праздники будут работать магазины и торговые центры

В новогоднюю ночь (31 декабря) – магазины будут работать до 21.00 час. за исключением магазинов, которые обычно открыты до 20.00 ч., а также вильнюсского магазина Maxima на улице Упес – он будет работать до 19.00 ч. Во второй день Рождества (26 декабря) все магазины Maxima будут открыты с 9.00 ч. и закроются в обычное время.

Как указано в пресс-релизе торговой сети, в канун Рождества и Нового года магазины будут работать сокращенно. В Сочельник (24 декабря) магазины будут открыты до 20.00 ч., за исключением вильнюсского магазина Maxima по адресу Упес, 5 – он будет работать до 19.00 ч.

Торговая сеть Maxima сообщает о графике работы в предстоящие зимние праздники. Магазины Maxima не будут работать в первый день Рождества – 25 декабря и Нового года – 1 января.

По словам пресс-секретаря Iki Гинтаре Китове, работать магазины будут так, чтобы удобно было и покупателям и клиентам.

31 декабря все магазины Rimi будут работать до 20 ч., а 2025 декабря будут открыты только дежурные магазины этой сети.

Как и прежде, 25 декабря будут закрыты все физические магазины сети Rimi , а в первый день 2025 года будут работать дежурные магазины.

На данный момент в Литве работает около двух с половиной сотен магазинов Maxima, в которых насчитывается около 11 000 работников.

25 декабря и 1 января магазины не будут работать вообще, 24 декабря они закроются в 18 ч., а 31 декабря – в 20 ч.

В Литве восьмой год подряд магазины Lidl не будут работать 25 декабря и 1 января. В Сочельник и канун Нового года магазины закроются раньше обычного, чтобы работники больше времени могли провести со своими близкими.

Графиком работы на праздники поделилась и сеть Norfa . Ее представитель Дарюс Рилишкис сказал, что 24 декабря магазины Norfa закроются в 18 ч., а 25 декабря не будут работать вообще.

В первый день Рождества в ТЦ Akropolis в этих городах не будут работать магазины, кафе и рестораны, другие места развлечений и услуг. В Сочельник и канун Нового года магазины и места развлечений закроются раньше. 1 января в вильнюсском и клайпедском Akropolis будут работать только кафе, рестораны и места развлечений, а в шяуляйском – только часть мест развлечения. В клайпедском Akropolis спортклуб Gym+ будет открыт все дни круглосуточно.

24 декабря большая часть магазинов и мест развлечения закроется в 17 ч., но есть несколько исключений.