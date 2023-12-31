Как работают магазины в воскресенье и в понедельник

Магазины Maxima, Lidl и Rimi 31 декабря закроются в 19 ч., Norfа и Iki – в 20 ч. Кстати, в этом году 31 декабря - воскресенье, а это значит, что алкоголь в магазинах можно купить только до 15 ч.
А вот в 1 день января 2024 года работать будут не все магазины. Все магазины сетей Maximа, Lidl и Norfа будут закрыты.
С 10 до 20 ч. будут работать 27 магазинов Iki.
В Вильнюсе и Вильнюсском районе:
IKI – VILNIUS, ул. Жирмуну, 2
IKI – MINDAUGO, ул. Миндауго, 25
IKI – MADA, ул. Виршулишкю, 40
IKI – ŽALIEJI EŽERAI, ул. Виасалаукё, 1
IKI – ŠEŠKINĖ, ул. Шешкинес, 32
IKI – BALTUPIAI, ул. Дидлаукё, 80A-101
IKI – BENDORIAI, старое Укмергское шоссе, 8, Авиженяй
В Клайпеде и на взморье:
IKI – VĖTRUNGĖ, проспект Тайкос, 28
IKI – VYTURYS, ул. Лаукининку, 19-1
IKI – UNIVERSITETAS, л. Херкаус Манто, 90 – 1
IKI – PALANGA, ул. Тайкос, 68a, Паланга
Каунас и Каунасский район:
IKI – KALNIEČIAI, ул. П.Лукшё, 60 IKI – GIRSTUPIS, ул. Ково 11-осёс, 22 IKI – RINGAUDAI, ул. Маргирё, 2A, Рингаудай
Каунас и Каунасский район:
IKI – KALNIEČIAI, ул. П.Лукшё, 60
IKI – GIRSTUPIS, ул. Ково 11-осёс, 22
IKI – RINGAUDAI, ул. Маргирё, 2A, Рингаудай
Другие города:
IKI – DRUSKININKAI, ул. Чурлёне, 107, Друскининкай
IKI – DAINAI, ул. Гардино, 2 – 2, Шяуляй
IKI – BASANAVIČIAUS, ул. Укмергес, 18, Паневежис
IKI – ALYTUS, ул. Науёи, 2c, Алитус
IKI – TAURAGĖ, ул. Гедимино, 21a, Таураге
IKI – AUŠRA, ул. Витауто, 48a, Мариямполе
IKI – TRAKAI, ул. Витауто, 60, Тракай
IKI – ŠILUTĖ, ул. Даряус ир Гирено, 11, Шилуте
IKI – UKMERGĖ, ул. Вильняус, 62, Укмерге
IKI – ŠIRVENA, ул. Витауто, 27, Биржай
IKI – KĖDAINIAI, ул. Расос, 1, Кедайняй
IKI – JONAVA 2, ул. Басанавичаус, 6, Йонава
IKI – KAIŠIADORYS, ул. Гедимино, 116, Кайшядорис.
В этот день будут открыты также дежурные магазины Rimi.
В Вильнюсе:
ул. Шяурес, 37,
ул. Жирмуну, 64,
ул. Кедру, 4,
ул. Арейтес, 91,
ул. В.Поцюно, 8,
ул. Ригос, 8,
ул. Видуно 4,
ул. Ерузалес, 4,
ул. Зарасу, 5A,
ул. Павильнёню, 22,
ул. Архитекту, 19,
ул. Диджёи, 28,
ул. Пилес, 10,
проспект Гедиминаса, 10.
и ул. Линксмои, 66A.
В Каунасе и Каунасском районе:
проспект А.Юозапавичаус, 11,
проспект Саванорю, 346,
ул. Балтиёс, 58,
ул. Варню, 41,
ул. Пранцузу, 81,
ул. Варжупё 1 (Академия),
Ванджёгалское шоссе, 112 (Домейкава).
В Клайпеде и Клайпедском районе:
проспект Тайкос, 139,
проспект Тайкос, 64,
ул. Лепоёс, 27,
ул. Нидос, 1 (Дерцекляй)
ул. Дангаус, 34 (Сленгяй).
Будет работать магазин и в Алитусе на ул. Науёи, 7E–1, в Паланге – ул. Малуно, 10, в Мажейкяй – ул. Жемайтиёс, 38, в Паневежиниса – на ул. Клайпедос, 82, в Шяуляе – на ул. Гегужю, 30, в Тельшяй – ул. Плунгес, 4–1, в Тракай – ул. Вутауто, 90, в Укмерге – ул. Витауто, 60, в Друскининкай – аллея Вильняус, 22.