Как будут выглядеть новые поезда в Литве?

„Новые поезда, которые начнут курсировать в Литве в 2026 году, — это огромное обновление LTG Group. Это наша инвестиция не только в более экологичное движение поездов в Литве, но и в еще лучшие и комфортные условия для пассажиров“, — заявил генеральный директор LTG Group Эгидиюс Лазаускас. В электропоездах, предназначенных для маршрута Вильнюс-Шяуляй-Клайпеда, будет 200 комфортабельных мест, что почти 30 проц. больше, чем в нынешних поездах. В новых поездах будут салоны первого и второго класса, а также в поезде появится Bistro zona, где можно будет заказать блюда, закуски и напитки местного приготовления. Закуски будут доступны как в специальной зоне, так и на пассажирском месте.