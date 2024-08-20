Как будут выглядеть новые поезда в Литве?

„В прошлом году, подписав договор на пассажирские перевозки с пассажирской транспортной компанией LTG Link группы LTG, мы обозначили стратегическое направление железных дорог нашей страны - обновление парка поездов до современного, комфортного, адаптированного для людей с индивидуальными потребностями. Я не сомневаюсь, что новые поезда также будут способствовать устойчивому развитию транспортной системы“, - сказал министр сообщения Марюс Скуодис. В пресс-релизе говорится, что новые поезда будут быстрее и гораздо комфортнее по своим техническим параметрам - в низкополые вагоны будет легче садиться пожилым людям, пассажирам с детскими колясками, маленьким детям или людям с ограниченными возможностями передвижения, им также будет удобнее передвигаться внутри самого поезда.
„Новые поезда, которые начнут курсировать в Литве в 2026 году, — это огромное обновление LTG Group. Это наша инвестиция не только в более экологичное движение поездов в Литве, но и в еще лучшие и комфортные условия для пассажиров“, — заявил генеральный директор LTG Group Эгидиюс Лазаускас. В электропоездах, предназначенных для маршрута Вильнюс-Шяуляй-Клайпеда, будет 200 комфортабельных мест, что почти 30 проц. больше, чем в нынешних поездах. В новых поездах будут салоны первого и второго класса, а также в поезде появится Bistro zona, где можно будет заказать блюда, закуски и напитки местного приготовления. Закуски будут доступны как в специальной зоне, так и на пассажирском месте.
Многие пассажиры поезда во время поездки работают, поэтому на каждом эргономичном сиденье есть розетки, индивидуальное освещение, столики, подходящие для компьютеров, удобные регулируемые спинки. Пол в салоне будет покрыт ковровым покрытием, что снизит окружающий шум и обеспечит уют. Первый класс поезда будет оформлен как закрытое помещение на 16 мест, где будет предусмотрена более тихая зона, пассажиры смогут вызывать персонал поезда нажатием кнопки.
Поезда на аккумуляторных батареях, которые будут курсировать на более короткие расстояния, вмещают 128 пассажиров, а поезда будут оборудованы зонами самообслуживания для кофе и закусок. Во всех новых поездах предусмотрены места для путешествующих с детьми, для пассажиров с колясками предусмотрены более просторные места, а также планируется предусмотреть более удобные места для путешествующих с домашними животными.
В поездах предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, их места устроены так, чтобы они могли комфортно передвигаться в своих инвалидных колясках, либо могли пересесть на сиденье поезда, которые расположены за удобными стационарными столиками, а рядом запланированы места для сопровождающих лиц. Отличие от других поездов – места для людей с ограниченными возможностями передвижения интегрированы в общий салон, т.е. не отделены от других пассажиров. Планировку салона также обсудили с представителями организаций людей с ограниченными возможностями передвижения. Люди с трудностями при ходьбе вскоре смогут более комфортно путешествовать на поезде - между вагонами не будет лестниц, которые распространены в обычных поездах.
Любителям велосипедов также будет удобнее путешествовать: в зависимости от спроса и сезона поезд сможет вместить до 30 велосипедов, в теплое время года будет регулярно устанавливаться не менее 10 велосипедных мест, а в холодное время года, большая часть таких мест будет трансформирована в удобные сиденья, но 4 веломеста будут на протяжении всего года.
„Новые поезда обеспечат новую, более комфортную культуру и впечатления, поэтому мы надеемся, что еще больше жителей Литвы и гостей нашей страны оценят эти поездки“, — говорит Кристина Мейде, руководитель LTG Link.
С 2026 года новые поезда будут курсировать по популярным маршрутам Вильнюс–Клайпеда, Вильнюс–Варена–Марцинконис и Каунас–Шяуляй. Поезда на аккумуляторных батареях будут курсировать по линиям, полную электрификацию которых в ближайшее время не планируется.
Поезда, которые сейчас производятся по заказу LTG Link, будут более экологичными, будут соответствовать высочайшим требованиям качества и комфорта и будут работать на „зеленой“ электроэнергии. Покупая эти поезда, LTG Link также приобретала услуги технического сопровождения поездов на очень длительный период времени – до 2037 года. Среди запланированных услуг - поставка запасных частей, техническая помощь и консультации по эксплуатации и техническому обслуживанию новых поездов.