2025.04.15 13:55

Кафе на Ратушной площади в Каунасе освободят от сборов до конца реконструкции

 
ru.DELFI.lt
Kavinė
Kavinė
ФОТО: Drazen Zigic | Shutterstock

До завершения реконструкции Ратушной площади в Каунасе действующие здесь кафе, рестораны и бары освобождаются от уплаты местных сборов на весь сезон этого года, сообщил Каунасский муниципалитет, инициатор данного освобождения.

По информации муниципалитета, перед подрядчиками, которые в настоящее время проводят реконструкцию площади, поставлена приоритетная задача – в первую очередь уложить тротуар в той части площади, где сосредоточено наибольшее количество предприятий общественного питания.

После завершения этих работ представители сферы общественного питания смогут расставить свои столики и оказывать услуги общественного питания на отремонтированных территориях.

Предполагается, что налоговые льготы позволят предпринимателям сэкономить более 5 тыс. евро.

В прошлом году предприятия общепита, действующие на Ратушной площади, платили 1,2 евро за квадратный метр в месяц за право оказывать услуги на открытом воздухе.

Реконструкцию Ратушной площади планируется полностью завершить к концу текущего года.

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