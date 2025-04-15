Кафе на Ратушной площади в Каунасе освободят от сборов до конца реконструкции

По информации муниципалитета, перед подрядчиками, которые в настоящее время проводят реконструкцию площади, поставлена приоритетная задача – в первую очередь уложить тротуар в той части площади, где сосредоточено наибольшее количество предприятий общественного питания.

После завершения этих работ представители сферы общественного питания смогут расставить свои столики и оказывать услуги общественного питания на отремонтированных территориях.

Предполагается, что налоговые льготы позволят предпринимателям сэкономить более 5 тыс. евро.

В прошлом году предприятия общепита, действующие на Ратушной площади, платили 1,2 евро за квадратный метр в месяц за право оказывать услуги на открытом воздухе.