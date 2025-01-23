Известная в Науяместисе пекарня меняет название

„Что новенького? Будем работать дольше! Как и прежде, будут завтраки, обеды, будем готовить кофе, а вечером откроем краны и будем смешивать коктейли. Как Much More catering мы готовим для вас уже много лет, поэтому на основе этого опыта мы создадим регулярное меню, которое, мы верим, будет радовать вас каждый день“, – сказано в социальной сети.

Virtuvė будет работать по адресу ул. В.Шопено, 10 с 9.00 до 19.00 ч. До 15 ч. будут подавать завтраки, после 15 ч. можно заказывать блюда из основного меню.

В меню есть лазанья, шакшука, французские сэндвичи крок-мадам, по вечерам подадут не только лазанью, но и котлету по-киевски, чили кон карне. В меню будет жареный хлеб, курятина по-корейски.