Изменения цен в ноябре: 32 продукта подорожали, 15 подешевели

В последний месяц осени средняя корзина самых дешевых пищевых продуктов, по сравнению с октябрем этого года, в магазинах страны подорожала на 1,92 евро (на 2,9 проц.) и была на 4,08 евро (на 6,3 проц.) дороже, чем в ноябре прошлого года, об этом свидетельствуют результаты анализа от компании ценового мониторинга Pricer.lt.