Изменения цен в ноябре: 32 продукта подорожали, 15 подешевели

По данным Pricer, первое и второе места в рейтинге цен на самую дешевую продуктовую корзину в минувший месяц по-прежнему занимала торговая сеть Maxima (корзина подорожала на 0,90 евро) и Barbora (корзина подешевела на 0,38 евро). На третье место поднялась Norfa, подняв цены на 0,41 евро. На четвертой и пятой позициях в прошлом месяце находились – E-Rimi (подорожала на 3,67 евро) и Rimi (подорожала на 1,14 евро).
Последние рейтинговые места– шестое и седьмое – заняла торговая сеть Iki (корзина подорожала на 5,10 евро) и ее интернет-магазин Last Mile (подорожала на 0,27 евро).
Разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (Last Mile) корзинами составляет 17,82 евро (29,4 проц.).
Из наблюдавшихся компанией Pricer.lt цен на 52 товара, подорожали 32 товара, подешевели 15 товаров, а цены на 5 товаров остались неизменными.
Всего из 52 наблюдавшихся товаров 14 товаров подорожали существенно (на 10 и более процентов). Больше всего подорожали – самые дешевые яблоки, самый дешевый рис, самый дешевый йогурт, самые дешевые помидоры, самое дешевое сливочное масло, самое дешевое замороженное филе хека, самая дешевая вареная колбаса, сладкосливочное масло Dvaro, самая дешевая сметана, самый дешевый темный шоколад, самый дешевый черный хлеб, традиционное пиво Švyturio, горький шоколад Karūna, полутвердый ферментный сыр Dvaro.
Между тем, подешевели 18 продуктов, значительно подешевели (более чем на 10 проц.) – 3. Это самый дешевый рассыпной чай, самая дешевая овсянка и самый дешевый томатный сок.
Портал Pricer.lt зафиксировал цены на 28 ноября в литовских торговых центрах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, литовских интернет-магазинах Barbora и Rimi.lt.