2024.12.19 12:07

Изменен порядок въезда в Нерингу: летом за проезд на автомобиле придется платить 50 евро

 
ru.DELFI.lt
Smiltynės perkėla
Smiltynės perkėla
ФОТО: Rokas Tenys | Kas vyksta Neringoje

Нерингский горсовет 19 декабря принял решение изменить цены на въезд в Нерингу и сроки действия разных тарифов. В первые две недели июня и две последние недели августа тариф будет в 3 раза меньше, однако летом тариф станет на 20 евро больше - не 30, а 50 евро.

Еще одно новшество, летом скидка будет предоставляться только электромобилям, на гибриды она не будет распространяться.

В пресс-релизе сказано, что Неринга находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому там ограничена рекреационная нагрузка, а из-за больших потоков машин не только формируются заторы около парома, но и появляется чрезмерная нагрузка на инфраструктуру косы. По этой причине было решено сократить поток в летние месяцы.

По данным автоматической системы учета, больше всего машин на косу приезжает во время летнего пика - два месяца (с конца июня по конец августа). Из-за большой концентрации автомобилей возникает вопрос парковки.

Плата за въезд в Нерингу

С 21 августа по 19 июня:

  • для легковых автомобилей – 10 евро

  • для кемперов – 20 евро

  • для автобусов до 30 мест – 30 евро

  • для больших автобусов – 70 евро

С 20 июня по 20 августа:

  • для легковых автомобилей – 50 евро

  • для кемперов – 50 евро

  • для автобусов до 30 мест – 50 евро

  • для больших автобусов – 100 евро

Для мотоциклов круглый год - 10 евро.

Для электромобилей с 20 июня по 20 августа 25 евро.

Для миниавтомобилей категории L действует такой же тариф, как для легковых автомобилей.

По новому порядку, 10 месяцев тариф на въезд будет меньше, а два - больше.

Įvažiavimas į Neringą

Согласно сообщению, введенный сбор за въезд регулирует потоки транспорта на косе – особенно поток людей, которые на своем автомобиле приезжают на косу ненадолго. Этих людей приглашают пользоваться услугами альтернативных видов транспорта – паромов, автобусов, велосипедов.

Решение муниципалитета вступает в силу 1 января 2025 года.

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