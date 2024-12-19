Изменен порядок въезда в Нерингу: летом за проезд на автомобиле придется платить 50 евро

Еще одно новшество, летом скидка будет предоставляться только электромобилям, на гибриды она не будет распространяться.

В пресс-релизе сказано, что Неринга находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому там ограничена рекреационная нагрузка, а из-за больших потоков машин не только формируются заторы около парома, но и появляется чрезмерная нагрузка на инфраструктуру косы. По этой причине было решено сократить поток в летние месяцы.

По данным автоматической системы учета, больше всего машин на косу приезжает во время летнего пика - два месяца (с конца июня по конец августа). Из-за большой концентрации автомобилей возникает вопрос парковки.

Плата за въезд в Нерингу С 21 августа по 19 июня: для легковых автомобилей – 10 евро

для кемперов – 20 евро

для автобусов до 30 мест – 30 евро

для больших автобусов – 70 евро С 20 июня по 20 августа: для легковых автомобилей – 50 евро

для кемперов – 50 евро

для автобусов до 30 мест – 50 евро

для больших автобусов – 100 евро Для мотоциклов круглый год - 10 евро. Для электромобилей с 20 июня по 20 августа 25 евро. Для миниавтомобилей категории L действует такой же тариф, как для легковых автомобилей.