Изменен порядок въезда в Нерингу: летом за проезд на автомобиле придется платить 50 евро

Еще одно новшество, летом скидка будет предоставляться только электромобилям, на гибриды она не будет распространяться.
В пресс-релизе сказано, что Неринга находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому там ограничена рекреационная нагрузка, а из-за больших потоков машин не только формируются заторы около парома, но и появляется чрезмерная нагрузка на инфраструктуру косы. По этой причине было решено сократить поток в летние месяцы.
По данным автоматической системы учета, больше всего машин на косу приезжает во время летнего пика - два месяца (с конца июня по конец августа). Из-за большой концентрации автомобилей возникает вопрос парковки.
По новому порядку, 10 месяцев тариф на въезд будет меньше, а два - больше.
Согласно сообщению, введенный сбор за въезд регулирует потоки транспорта на косе – особенно поток людей, которые на своем автомобиле приезжают на косу ненадолго. Этих людей приглашают пользоваться услугами альтернативных видов транспорта – паромов, автобусов, велосипедов.
Решение муниципалитета вступает в силу 1 января 2025 года.