Из-за забастовок в Германии отменены некоторые рейсы из Литвы

„В воскресенье был отменен рейс Air Baltic в Гамбург и обратно, а в понедельник были отменены пять рейсов в Вильнюсе – два рейса Ryanair в Берлин и обратно, а также три рейса Lufthansa во Франкфурт и обратно“, - сообщила в понедельник агентству Elta представитель Литовских аэропортов Неринга Чюкштене.

„В Каунасе были затронуты только два рейса – Каунас-Берлин и Кельн-Каунас“, - добавила она.

По словам Н. Чюкштене, во вторник рейсы не должны быть отменены.

„Пока, вероятно, во вторник всё должно идти по плану. Мы не видим новых отмен рейсов, но рекомендуем пассажирам следить за информацией авиакомпаний“, - призвала представитель Литовских аэропортов.