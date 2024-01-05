Из-за высоких цен на электричество один муниципалитет отключает освещение улиц

Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас сказал, что поскольку в Литве нет постоянного производства электричества из возобновляющихся источников, надо думать о регулировании спроса, поэтому решение Неринги - только начало.

"Призываем всех полюбоваться яркими и красивыми звездами, которые можно увидеть в темноте. Но вообще, цена - самое главное, для нас это неподъемное бремя", – сказал мэр.

На вопрос, как быть с безопасностью на улицах, он сказал, что их муниципалитет самый безопасный. Кроме того, дети пока на каникулах.

"Мотив – цена. Чтобы мы поняли размер: за год на освещение улиц в Неринге мы тратим 100 000 евро. Но если цена будет такой, какая была сегодня утром, 100 000 евро потребуется в месяц. Для Неринги это большие деньги", – сказал Ясайтис.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис подтвердил Delfi, что после того как в пятницу утром цена на электроэнергию превысила 1,5 евро за 1 кВт/ч, фонари не включили. В ближайшие ночи с полуночи до 6 ч. их не будут включать – пока цены не вернутся на нормальный уровень.

"Скорее всего, дальше будет больше таких решений. Ведь возобновляющиеся источники имеют один недостаток - это непостоянный источник, непрогнозируемый, могут появиться вот такие нечеловеческие цены, как сегодня - 1,5 евро. Значит, надо сбалансировать спрос", – сказал Янкаускас.

"Мы много говорим о батареях, о потребителях, которых можно отключить (например, промышленность), таких потребителей может появиться больше и их должны поощрять не потреблять электроэнергию. Таких решений станет больше", – сказал он.

По словам эксперта, бытовые потребители на биржевых планах в последнее время могли выиграть, но и они должны быть готовы к непостоянству цен.

Мэр Ясайтис сказал, что не хватает гибкости при выборе планов поставки электричества. "Юридическим лицам закон не разрешает подписывать договор - есть только биржевая цена. Конечно, у нас есть солнечные батареи, но подключить к ним уличное освещение не удалось", – сказал он.