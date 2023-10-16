Из-за войны в Израиле туроператоры отзывают поездки в еще одну страну

 
Эма Милюнайте
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Dėl karo Izraelyje atšaukiamos kelionės į Jordaniją (Shutterstock, AFP / Scanpix nuotr.)
Dėl karo Izraelyje atšaukiamos kelionės į Jordaniją (Shutterstock, AFP / Scanpix nuotr.)

После того как в Израиле началась война, литовские туроператоры остановили поездки в эту страну, не летают туда и авиакомпании. Пока не говорили об опасности поездок в соседние страны, но 13 октября вечером поступили данные о том, что Novaturas отменяет поездки в Иорданию.

До того времени сообщалось, что в Иордании и Египте спокойно. С пятницы одна литовская компания отменила поездки в Иорданию.

Представитель Novaturas Мигле Белините сказала Delfi, что такое решение было принято после учета всех обстоятельств в связи с событиями в Израиле и снижения спроса на поездки в Иорданию.

"Безопасность клиентов и забота о них - это важнейшие приоритеты. До конца февраля поездок в этом направлении не будет, поездки в Иорданию планируем на март. Клиентам, которые намеревались ехать в Иорданию осенью, мы предложили альтернативный вариант поездки.

Во-первых, они могут перенести поездку на март без дополнительных расходов. Кроме того, мы со скидкой предлагаем им и другие направления. Подробную информацию об этом можно получить у наших агентов, с которыми клиенты согласовывали поездку в Иорданию", – сказала Белините.

Представитель Baltic Tours Раса Левицкайте сказала, что они также отозвали поездки в Иорданию.

"Пока вопрос возобновления поездок в этом направлении не решен, мы следим за ситуацией", – сказала она.

По словам Левицкайте, вместо Иордании клиентам предлагают Египет, ОАЭ.

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