Из-за войны в Израиле туроператоры отзывают поездки в еще одну страну

До того времени сообщалось, что в Иордании и Египте спокойно. С пятницы одна литовская компания отменила поездки в Иорданию.

Представитель Novaturas Мигле Белините сказала Delfi, что такое решение было принято после учета всех обстоятельств в связи с событиями в Израиле и снижения спроса на поездки в Иорданию.

"Безопасность клиентов и забота о них - это важнейшие приоритеты. До конца февраля поездок в этом направлении не будет, поездки в Иорданию планируем на март. Клиентам, которые намеревались ехать в Иорданию осенью, мы предложили альтернативный вариант поездки.

Во-первых, они могут перенести поездку на март без дополнительных расходов. Кроме того, мы со скидкой предлагаем им и другие направления. Подробную информацию об этом можно получить у наших агентов, с которыми клиенты согласовывали поездку в Иорданию", – сказала Белините.

Представитель Baltic Tours Раса Левицкайте сказала, что они также отозвали поездки в Иорданию.