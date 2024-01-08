Из-за упоминания консерваторов в кассовом чеке – предупреждение налоговой инспекции: может грозить штраф

Новый год – новые налоги. Водители уже неделю видят на заправках новые цены на горючее.
"Я работаю курьером, чувствую подорожание, много езжу, приходится заливать много горючего. Когда не декларируешь заправку автомобиля, еще хуже получается", – сказал один водитель.
Дизельное топливо, по словам работников заправок, подорожало на несколько центов за литр, а баллоны с газом – на несколько евро.
"Я приехал поменять баллон, видите – 26 евро. За что?", – удивлялся другой житель.
Сам бизнес напоминает, кто виноват в повышении налогов. Сеть заправок Jozita в кассовых чеках покупающих газовые баллоны, указывала скачала, что акциз повысили консерваторы, потом добавила и другие правящие партии.
Директор Jozitа Йонас Йокубаускис на вопрос, почему так делают, спросил: "А разве это не так?".
Журналисты интересовались, что об этом думают жители. "Все, наверное, почувствовали рост цен. Государство решило пополнить свою кассу. Не хватает денег, много идет на оборону, а откуда взять, если не у людей?", – сказал один собеседник.
Йокубаускис сказал, что будет печатать такие чеки, пока будет жить, а консерваторы требуют расследования.
"Кассовый чек - это финансовый документ, нужно мнение Налоговой инспекции по этому вопросу. Видно, будет какой-то комментарий, а другим аспектом будет интересоваться ГИК", – сказал вице-спикер Паулюс Саударгас.
ГИК пока ничего не комментирует, а ГНИ отмечает, что такие чеки вводят жителей в заблуждение.
"Это нарушает требования законов к кассовым чекам, поскольку нет конечной стоимости товара", – сказал представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс.
ГНИ сначала рекомендует предпринимателю внести поправки в чеки, иначе его ждет штраф. "Размер штрафа от 90 до 180 евро", – заметил специалист.
Консерваторы опасаются, что эта ситуация может нанести им вред перед выборами.
"В соответствии с избирательным кодексом, политической рекламой считается и отрицательная информация о партии или политике", – сказал Саударгас.
Правда, так думают не все. "Это нельзя назвать ни антирекламой, ни рекламой. Я думаю, это такой крик отчаяния, безнадежности со стороны бизнеса, который хочет показать правящим, что их решения глупые", – сказал председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.
Ситуацию оценил и специалист по пиару Миндаугас Лапинскас.
"Я не думаю, что многие люди на это попадаются. Кто терпеть не мог консерваторов – по-прежнему будут к ним так относиться, кто это считает дешевым политиканством – останутся при своем мнении", – сказал он.
Согласно закону об альтернативном горючем, на территории Литвы АЗС должны продавать бензин, в литре которого есть не меньше 6,6% биотоплива, и дизельное топливо с содержанием не менее 6,2% биотоплива. За несоблюдение этого требования Государственная служба по защите прав потребителей (ГСЗПП) назначила компании Jozita штраф в размере 300 000 евро.