Из-за строительства тоннеля в Таранде на ул. Укмергес ограничено движение

„С 17 марта по август во время работ будет реконструирован транспортный узел у магистральной дороги А2 и ул. Невижяус (в направлении Паневежиса). Во время реконструкции ограничивается скорость движения транспорта, временно будет сужена проезжая часть“, – сказано в пресс-релизе Вильнюсского муниципалитета.

Работы по заказу Via Lietuva будут проводить поэтапно, o завершение проекта намечено на май 2026 года.

Тоннель будет 300-метровым от бензоколонки Emsi в сторону Укмерге.