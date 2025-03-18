2025.03.18 07:05

Из-за строительства тоннеля в Таранде на ул. Укмергес ограничено движение

 
ru.DELFI.lt
Vilnius ruošiasi Tarandės tunelio statybai: projektuojamas jungiamasis kelias
Vilnius ruošiasi Tarandės tunelio statybai: projektuojamas jungiamasis kelias
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotr.

Строительная компания YIT Lietuva 17 марта начала строительство тоннеля в Таранде. Проект обойдется в 6,2 млн. евро и появится на участке дороги Вильнюс-Паневежис, пишет портал madeinvilnius.lt.

„С 17 марта по август во время работ будет реконструирован транспортный узел у магистральной дороги А2 и ул. Невижяус (в направлении Паневежиса). Во время реконструкции ограничивается скорость движения транспорта, временно будет сужена проезжая часть“, – сказано в пресс-релизе Вильнюсского муниципалитета.

Работы по заказу Via Lietuva будут проводить поэтапно, o завершение проекта намечено на май 2026 года.

Тоннель будет 300-метровым от бензоколонки Emsi в сторону Укмерге.

По данным муниципалитета, после строительства тоннеля увеличится пропускная способность в выросших населенных пунктах на стыке города и района.

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