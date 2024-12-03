Из-за роста цен на горючее со следующего года в Литве прогнозируют мрачный сценарий: будем жить, как в Швейцарии

С 1 января 2025 года в Литве вступят в силу налоговые изменения оборонного фонда. В результате подорожает горючее.
Гендиректор сети заправок Viada Витаутас Карлавичюс сказал Delfi, что литр бензина в Литве подорожает на 8 евроцентов, а дизельного топлива – на 16 евроцентов.
По его словам, большая часть жителей ощутит изменения сразу же.
Собеседник сказал, что транзитный транспорт не будет заправляться в Литве, а будет выбирать соседние страны – Польшу и Латвию. Польша не планирует повышать налоги, заметил он.
По его словам, в результате заправки лишатся 15–20% оборота дизельного топлива.
Глава совета Литовского союза АЗС Каролис Стасюкинас согласен с тем, что последствия этого подорожания горючего будут серьезными. Он считает, что снижение оборота ощутят не только АЗС, которые находятся на границе. По его словам, проблема намного серьезнее.
„Бюджет автоматически лишится миллионов, поскольку есть один завод, поставляющий горючее. Заправки не смогут предложить жителям конкурентные цены, ведь мы будем закупать меньше по более высоким ценам. Это не только потеря транзита, но и вывезенные деньги потребителей, поскольку в Польшу ездят не только за дешевыми продуктами, но и за горючим. У нас будет дыра в бюджете, огромные потери, цены вырастут автоматически“, – сказал Стасюкинас.
По его словам, из-за роста цен на горючее подорожают и другие товары.
Экономист банка Citadele Александр Изгородин согласился с тем, что из-за подорожания горючего поднимутся и другие цены.
„При росте цен на энергетику – газ и горючее – увеличится инфляция, это видно и сейчас“, – сказал он Delfi.
„Литву ждет волна новой минимальной инфляции, она уже началась“, – прибавил он.
По словам экономиста, Литва - один из лидеров по ценам на горючее в корзине инфляции. Стандартный литовский потребитель тратит на горючее 7% своих расходов, средний показатель в еврозоне - 4%.
„Мы уже знаем, сколько транспортных средств перевели из Литвы в Польшу, сколько предприятий и пекарен закрылось. Мы живем в ЕС, если у соседей производство дешевле, привозят более дешевое, источники энергии у них дешевле, поэтому естественно, если твоя продукция не будет дешевле, чем у них. Они побеждают в конкуренции, ты закрываешься“, – сказал Стасюкинас.
Литовская ассоциация торговцев нефтепродуктами, Литовский союз АЗС, Международный альянс транспорта и логистики, Литовская национальная ассоциация перевозчиков Linava и Литовский союз перевозчиков на прошлой неделе – на прошлой неделе выслали заявление правительству.
Они просят власти найти способ компенсации роста цен на горючее, чтобы помочь поддержать количество продаваемого в Литве горючего, и Литва сохранила конкурентоспособность на международной арене.
Ассоциация предупредила, что горючее в следующем году в Литве будет одним из самых дорогих в Европе.
По данным Еврокомиссии, сейчас цены на горючее в Литве одни из самых низких в ЕС – литр бензина в конце ноября стоил 1,4 евро.
Дешевле чем в Литве бензин был в Болгарии – 1,26 евро, на Мальте – 1,34 евро, на Кипре – 1,4 евро.
Самое дешевое дизельное топливо было на Мальте (1,210 евро), в Болгарии (1,25 евро), в Чехии (1,4 евро).
Самым дорогим бензин был в Греции, Дании и Нидерландах – 1,8, 1,94 и 2 евро.
Самое дорогое дизельное топливо в Дании (1,7 евро), Бельгии (1,7 евро) и Нидерландах (1,8 евро).