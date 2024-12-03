Из-за роста цен на горючее со следующего года в Литве прогнозируют мрачный сценарий: будем жить, как в Швейцарии

„Бюджет автоматически лишится миллионов, поскольку есть один завод, поставляющий горючее. Заправки не смогут предложить жителям конкурентные цены, ведь мы будем закупать меньше по более высоким ценам. Это не только потеря транзита, но и вывезенные деньги потребителей, поскольку в Польшу ездят не только за дешевыми продуктами, но и за горючим. У нас будет дыра в бюджете, огромные потери, цены вырастут автоматически“, – сказал Стасюкинас.