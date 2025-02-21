2025.02.21 15:52

Из-за кибератаки нарушена работа системы Paysera

 
ru.DELFI.lt
„Paysera“
„Paysera“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Компания финансовых технологий Paysera 21 февраля сообщила о кибератаке DDoS. По этой причине клиенты компании и покупатели эл. магазинов сталкиваются со сбоями и замедленной работой системы, сказано в пресс-релизе.

„Специалисты в сфере ИТ компании интенсивно решают проблему и прилагают максимум усилий для того, чтобы как можно скорее восстановить поставки услуг. Атаки DDoS усложняют пользование услугами и замедляют действие систем, однако это никак не влияет на безопасность данных клиентов и их средств. О восстановлении системы мы информируем отдельно.

Paysera приносит извинения клиентам и покупателям э-магазинов за доставленные неудобства“, – сказано в сообщении.

Delfi напоминает, что Paysera столкнулась с атакой DDoS и 11 февраля, тогда также сообщалась о сбоях в поставках услуг.

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