Из-за кибератаки нарушена работа системы Paysera

„Специалисты в сфере ИТ компании интенсивно решают проблему и прилагают максимум усилий для того, чтобы как можно скорее восстановить поставки услуг. Атаки DDoS усложняют пользование услугами и замедляют действие систем, однако это никак не влияет на безопасность данных клиентов и их средств. О восстановлении системы мы информируем отдельно.