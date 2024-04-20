Из Вильнюсского аэропорта летают самолеты новой компании: рейсы будут осуществляться дважды в неделю

 
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Laida „Ar galiu užeiti?” - Vilniaus oro uostas
Laida „Ar galiu užeiti?” - Vilniaus oro uostas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

С 19 апреля 2024 г. литовские пассажиры смогут летать из Вильнюса в Афины на самолетах компании Aegean Airlines. Представитель Aegean Airlines Дирк Стеффенсен подчеркнул, что этот маршрут - отличный выбор для путешественников, намеревающихся отправиться в Грецию и на ее острова, пишет портал madeinvilnius.lt.

Самолеты Aegean Airlines Airbus A320 будут летать по этому маршруту два раза в неделю.

Самолеты из Вильнюса в Афины и обратно будут летать до октября 2024 года.

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