Из Вильнюса в Турцию вылетел самый большой самолет в странах Балтии: в нем больше 500 пассажиров

Около 5 ч. из Вильнюса вылетел самолет Boeing 777-300. Отныне этот самолет будет летать из Вильнюса 4 раза в неделю.

Гендиректор Anex Tour Илкер Адигузель сказал Delfi, этот самолет будет летать из Латвии и Эстонии, но реже - два раза в неделю.

„В начале деятельности на рынке Литвы мы сначала прощупали ритм рынка, хотели получше познакомиться с ним и подготовиться к тому, что ждет в будущем. Мы могли выяснить ожидания клиентов, их потребности, – сказал Адигузель. – Этого в Литве еще никто не делал – мы будем первыми.

Начинаем расширение во всех странах Балтии, поскольку видим большой потенциал на этом рынке, чувствуем потребности клиентов“.