Из Вильнюса в Турцию вылетел самый большой самолет в странах Балтии: в нем больше 500 пассажиров

Около 5 ч. из Вильнюса вылетел самолет Boeing 777-300. Отныне этот самолет будет летать из Вильнюса 4 раза в неделю.
Гендиректор Anex Tour Илкер Адигузель сказал Delfi, этот самолет будет летать из Латвии и Эстонии, но реже - два раза в неделю.
„В начале деятельности на рынке Литвы мы сначала прощупали ритм рынка, хотели получше познакомиться с ним и подготовиться к тому, что ждет в будущем. Мы могли выяснить ожидания клиентов, их потребности, – сказал Адигузель. – Этого в Литве еще никто не делал – мы будем первыми.
Начинаем расширение во всех странах Балтии, поскольку видим большой потенциал на этом рынке, чувствуем потребности клиентов“.
По его словам, речь идет об огромном самолете – он принимает на борт больше 500 пассажиров.
„Условия комфортные, много места для ног, – сказал Адигузель. – Boeing 777 - один из самых эффективных самолетов своего класса, он вместительный и комфортный, пользуется популярностью на средних и дальних маршрутах“.
По словам Адигузеля, компания видит интерес литовцев к Турции.
В 6 ч. 10 августа из Вильнюса в Турцию вылетели также еще три самолета других туроператоров.