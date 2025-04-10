2025.04.10 11:30

Из Вильнюса в Турцию вылетел самый большой самолет в странах Балтии: в нем больше 500 пассажиров

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt

10 апреля рано утром из Вильнюсского аэропорта в Анталию вылетел самый большой самолет в странах Балтии – Boeing 777-300. Туроператор Anex Tour с 10 апреля до ноября обещает чаще организовывать туры на этом самолете.

Около 5 ч. из Вильнюса вылетел самолет Boeing 777-300. Отныне этот самолет будет летать из Вильнюса 4 раза в неделю.

Гендиректор Anex Tour Илкер Адигузель сказал Delfi, этот самолет будет летать из Латвии и Эстонии, но реже - два раза в неделю.

„В начале деятельности на рынке Литвы мы сначала прощупали ритм рынка, хотели получше познакомиться с ним и подготовиться к тому, что ждет в будущем. Мы могли выяснить ожидания клиентов, их потребности, – сказал Адигузель. – Этого в Литве еще никто не делал – мы будем первыми.

Начинаем расширение во всех странах Балтии, поскольку видим большой потенциал на этом рынке, чувствуем потребности клиентов“.

По его словам, речь идет об огромном самолете – он принимает на борт больше 500 пассажиров.

„Условия комфортные, много места для ног, – сказал Адигузель. – Boeing 777 - один из самых эффективных самолетов своего класса, он вместительный и комфортный, пользуется популярностью на средних и дальних маршрутах“.

По словам Адигузеля, компания видит интерес литовцев к Турции.

В 6 ч. 10 августа из Вильнюса в Турцию вылетели также еще три самолета других туроператоров.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии