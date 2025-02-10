Из Вильнюса в Таллинн можно ехать с одной пересадкой: известна стоимость билета

Компания LTG Link подписала договор об аренде поезда с латвийским оператором Pasažieru vilciens (Vivi), поэтому с 10 февраля поезд LTG Link PESA 730 ML, который каждый день ездил по маршруту Вильнюс-Рига, сейчас будет ездить до Валги.
Отныне пассажирам, которые на поезде едут в Эстонию через Ригу, не придется делать пересадку в столице Латвии и ехать до Валги, чтобы сесть на поезд до Таллинна. В поезде есть вагоны I и II класса, можно купить напитки и перекус, действует интернет Starlink. Те, кто едет в Таллинн, в Валге пересядут на поезд компании Elron, расписание которого согласовано с расписанием литовского поезда. Также из Таллинна в Вильнюс можно попасть с одной пересадкой.
Общая продолжительность поездки пока не изменится.
В пресс-релизе сказано, что все три компании стремятся в будущем максимально сократить время поездки и предложить сообщение между Таллинном и Вильнюсом без пересадок.
С 10 февраля на поездки из Вильнюса в Таллинн и обратно можно купить один билет, его стандартная цена 39 евро. Билет можно купить по цифровым каналам LTG Link – на сайте, в мобильном приложении и на платформе Google Maps.
Билеты на этот поезд вскоре обещает продавать и эстонский оператор Elron.