Из Вильнюса – семь новых авианаправлений

Кроме того, Air Baltic планирует 4 новых направления из Риги и 5 из Таллинна.

Билеты уже появились в продаже.

Полеты на маршрутах Вильнюс/Тель-Авив и Вильнюс/Прага начнутся с 30 марта 2025 г. (два раза в день).

Полеты на маршрутах Вильнюс/Кишинёв (раз в неделю) и Вильнюс/Родос (два раза в неделю) начнутся со 2 апреля 2025 г.

Полеты на маршруте Вильнюс/Валенсия начнутся с 16 апреля 2025 года (два раза в год).

Полеты на маршруте Вильнюс–Тирана начнутся с 3 июня (два раза в неделю), а Вильнюс–Ивиса с 5 июня (два раза в неделю).

„Air Baltic также планирует увеличить число рейсов на маршрутах Вильнюс/Малага, Вильнюс/Париж, Вильнюс/Мюнхен и Вильнюс/Таллинн.