Из Вильнюса начнут летать самолеты новых авиакомпаний, какие ждут цены?

Из Вильнюса в Афины (Греция) с апреля будут летать самолеты авиакомпании Aegean. Полеты будут осуществляться дважды в неделю на самолетах Airbus 320. Рейсы будут до октября. Продолжительность полета - 3 ч, первый рейс - 26 апреля. Стоимость билетов на одного человека в обе стороны - 170 евро.

Из Вильнюса в Рейкьявик (Исландия) будут летать самолеты компании PLAY airlines. Этот маршрут будут обслуживать Airbus A320 и Airbus 321neo. Самолеты в этом направлении будут летать раз в неделю. Продолжительность полета до 4 часов, первый рейс - 25 мая. Цена билета на человека в обе стороны - от 176 евро.