Из Вильнюса начнут летать самолеты новых авиакомпаний, какие ждут цены?

 
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AEGEAN
AEGEAN
ФОТО: Shutterstock

В этом году Вильнюсский аэропорт может предложить очень разнообразные направления полетов - больше 60 прямых рейсов. С апреля появятся новые рейсы в популярные столицы. Путешественников удивят и доступные цены, пишет портал madeinvilnius.lt.

Из Вильнюса в Афины (Греция) с апреля будут летать самолеты авиакомпании Aegean. Полеты будут осуществляться дважды в неделю на самолетах Airbus 320. Рейсы будут до октября. Продолжительность полета - 3 ч, первый рейс - 26 апреля. Стоимость билетов на одного человека в обе стороны - 170 евро.

Из Вильнюса в Рейкьявик (Исландия) будут летать самолеты компании PLAY airlines. Этот маршрут будут обслуживать Airbus A320 и Airbus 321neo. Самолеты в этом направлении будут летать раз в неделю. Продолжительность полета до 4 часов, первый рейс - 25 мая. Цена билета на человека в обе стороны - от 176 евро.

Из Вильнюса в Дубай (ОАЭ) с осени самолеты компании FlyDubai будут летать три раза в неделю. Самолеты из Вильнюса в Дубай летают с прошлого года, но сейчас будет больше рейсов. Полет длится около 6 часов, первый рейс - 13 октября. Стоимость билетов на одного туда и обратно - 377 евро. Билет в бизнес-классе - 1367 евро.

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