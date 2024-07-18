Из Литвы уходит сеть магазинов Esprit

Первым о закрытии Esprit сообщил портал lrt.lt.

Глава компании Lėvuo, которая представляет бренд Esprit, Деймантас Далибогас сказал Delfi, что закрыть магазины пришлось из-за банкротства владельцев франшизы.

„Нам сообщили, что они не будут поставлять товары, мы вынуждены закрыть магазины“, – пояснил он.

В Литве сейчас работают три магазина Esprit – в Каунасе в Akropolis, Mega и в вильнюсском торговом центре Panorama. Еще один магазин работал в ТЦ Ozаs, но он закрылся еще раньше.

По словам Далибогаса, магазин в Panoramа будет работать до 21 августа, а как долго будут работать магазины в Каунасе - неизвестно.