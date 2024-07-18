2024.07.18 13:12

Из Литвы уходит сеть магазинов Esprit

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
„Esprit“
„Esprit“
ФОТО: Mark and Migle studios | Organizatorių archyvas

В Литве закрываются магазины сети Esprit. Последний магазин в Вильнюсе торговом центре Panoramа закроется 21 августа, каунасские магазины будут работать дольше.

Первым о закрытии Esprit сообщил портал lrt.lt.

Глава компании Lėvuo, которая представляет бренд Esprit, Деймантас Далибогас сказал Delfi, что закрыть магазины пришлось из-за банкротства владельцев франшизы.

„Нам сообщили, что они не будут поставлять товары, мы вынуждены закрыть магазины“, – пояснил он.

В Литве сейчас работают три магазина Esprit – в Каунасе в Akropolis, Mega и в вильнюсском торговом центре Panorama. Еще один магазин работал в ТЦ Ozаs, но он закрылся еще раньше.

„Esprit“

По словам Далибогаса, магазин в Panoramа будет работать до 21 августа, а как долго будут работать магазины в Каунасе - неизвестно.

„Это процесс, который будет длиться не очень долго. Есть договоры, обязательства, мы должны продолжать работу, у нас еще есть товары. В августе они еще будут работать, ведь это не бомба упала“, – сказал собеседник.

Он не мог сказать, сколько людей работает в магазинах Esprit.

По его словам, покупателям нравились эти магазины.

„Магазины пользовались популярностью, у них был круг своих покупателей. Однако Esprit закрывается во всей Европе“, – сказал Далибогас.

Информационное агентство AFP в мае сообщало, что компания обанкротилась из-за роста расходов.

Pinigai

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